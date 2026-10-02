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▲媽祖雕像夜間點燈(圖／觀旅局提供2026.10.2)

▲高美濕地賞夕陽(圖／觀旅局提供2026.10.2)

吹海風、看大戲、嗨聽搖滾樂！高達53.6公尺的大安海岸新地標「大安港媽祖雕像」迎向大海，正式宣告「2026台中海洋觀光季」主活動將於10月3日、4日盛大登場。一連兩天的活動，除了邀請明華園戲劇總團孫翠鳳、十鼓擊樂團與美秀集團等強大陣容接力演出，現場更集結百攤美食市集與體驗活動，邀請全台民眾本週末一同到大安感受海洋狂歡。台中市觀旅局長陳美秀表示，歷經14年籌備與建設，大安港媽祖文化園區今年迎來重要里程碑。園區媽祖石雕本體高30公尺，搭配23.6公尺高的白海豚造型基座，總高度達53.6公尺（約18層樓高），為台灣本島最高的媽祖雕像。園區可作為探索台中海線的全新起點，欣賞巍峨莊嚴的媽祖雕像後，可順遊大安濱海樂園、鐵砧山、大甲鎮瀾宮及外埔忘憂谷；往南還能造訪台中海洋館、清水紫雲岩、高美濕地、麗水漁港及追分車站等，無論親子、宗教或生態旅遊，都能彈性串聯。觀旅局表示，10月3日上午9時將舉行「雕像捐贈儀式暨海洋觀光季開幕典禮」，見證海線新地標啟用的歷史時刻。當天白天由十鼓擊樂團帶來長達80分鐘磅礡震撼的「鼓海朝聖」；晚間7時則由歌仔戲巨星孫翠鳳領銜明華園戲劇總團演出經典大戲《蓬萊大仙》，並安排傳統扮仙祈福儀式。10月4日活動則切換為青春搖滾節奏，「嗨安祭」音樂節集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO、薄暮等多組人氣樂團輪番開唱，將大安海邊化身熱血音樂祭現場。除了戶外舞台，園區室內空間同樣精彩。10月3日起同步推出「台日草月流漂流木藝術創作交流展」，由57位藝術家運用漂流木展現海洋生命力；現場亦設有茶藝品茗、在地特色釀酒體驗，以及專為親子設計的海洋環境教育活動。台中市風景區管理所提醒，活動期間預計湧入大量人潮，建議民眾多利用大眾運輸與免費接駁車。搭乘台鐵至大甲火車站，可轉乘658路公車或免費接駁專車直達現場；自行開車者可行駛台61線西濱快速道路，下「大安一」交流道後依指標行駛並配合現場交通指揮。