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「吳奇隆先生因個人身體不適，取消原訂10月4日開球活動。」

現年55歲台灣藝人吳奇隆，昨（1）日重返北京天安門廣場，手中揮舞五星旗，慶祝中華人民共和國77年國慶，該畫面一出，立刻引起台灣輿論討論。其中吳奇隆將在10月4日受中華職棒富邦悍將邀請，擔任賽前開球嘉賓，這也被不少網友質疑，時間點是否過於敏感。對此悍將今（2）日發出公告，吳奇隆因「身體不適」，取消4日的開球活動，球團也因活動異動，開放球迷、粉絲退票，退票截止日為10月3日晚間23點59分。昨日是中華人民共和國77年國慶，吳奇隆在當天前往天安門，他手揮國旗表示，「太好了，總算要出發去天安門了！」透露上次是與團體「小虎隊」一起去，距離現在已隔了33年，將再赴一場「屬於中國人的浪漫之約」。影片中吳奇隆還翻出過往小虎隊的合照問說，「我也沒什麼變吧？」狀態保養得確實不錯，最後更再次揮舞著中國國旗，祝十一國慶日快樂。不過該畫面一出，在台灣立刻掀起討論，由於吳奇隆10月4日將受邀擔任富邦悍將開球嘉賓，屆時將有機會與統一獅「台灣隊長」陳傑憲相見歡。不少網友也質疑，吳奇隆此時的「愛國舉動」，在棒球場上會不會太敏感？而悍將今日中午也發出公告，球團也因應活動異動，「如有票務調整需求，本場賽事開放受理免手續費退票，退票截止日為比賽日前一日(10/3)23:59止。」👉電子票券／網路購票尚未於超商取票請至富邦悍將售票網>會員服務>訂單查詢>『線上退票』👉超商購票／網路購票已於超商取票請於退票服務時間為07:00-23:00至全家便利商店操作FamiPort機台進行退票，依序點選票券→運動→富邦悍將→退票→同意條款→輸入手機號碼→手動輸入或掃描票券條碼→列印小白單→至櫃台繳回票券即完成退票。