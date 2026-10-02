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台北市長蔣萬安今（2）日批評民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財政收支劃分法的修法。對此，沈伯洋今（2）日出席活動時回擊，他們沒有阻擋營養午餐專法，能不能根據事實做評論？政治攻擊非市民期待。沈伯洋、蘇巧慧中午出席興德宮福德正神36週年慶餐會，會後兩人接受媒體訪問。對於蔣萬安批評，沈伯洋回應，他們沒有阻擋營養午餐專法，營養午餐專法重點在於每個縣市都要用，因此必須要跟每個地方政府溝通，大家才有一致的標準，這是一直在溝通的過程。沈伯洋提到，針對營養午餐，他也開過好多次公聽會、座談會，釐清事實真的很重要的，「蔣市長，我已經提醒了好幾天了，能不能根據事實來做評論？不然用這樣的政治攻擊，這不是台北市民期待的」。至於藍營鼓勵黨籍民代參與興德宮土地公生日餐會，沈伯洋說，這很重要，他第一次與蘇巧慧掃街也是在這，這是一個非常重要的地方，養活整個雙北的胃，相信國民黨一定也是認為這很重要，表示大家都知道，傾聽民意是一件重要的事情，「我們樂見其成」。