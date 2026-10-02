台灣第一名模林志玲近日登上知名時尚雜誌《VOGUE》，淡妝模樣讓不少網友表示「認不出來」，甚至有酸民直言：「整到怪怪的。」引發熱議。不過在醫美不發達的年代，林志玲的顏值可說是輾壓眾人，其中一張年輕時穿著細肩帶吐舌的嫩照，讓眾人看了讚嘆不已，火紅程度「完全不輸當代頂流張員瑛」。
林志玲當年有多漂亮？美貌輾壓眾人獲讚「偉大的臉蛋」
林志玲以廣告模特兒身分踏入演藝圈，高挑外型和精緻臉蛋讓她迅速走紅，並獲封「台灣第一名模」，之後活躍於影視、綜藝圈，演出電影《赤壁》、《刺陵》等。在當年醫美不發達的年代，林志玲的美貌可是輾壓眾人，外界甚至以「偉大的臉蛋」來形容，即使經過時光流逝，林志玲仍保養得宜，還曾有網友好奇問「若林志玲和周子瑜年齡一樣的話，究竟誰外貌更勝一籌？」引起熱議。
林志玲細肩吐舌電暈 網讚：真的正翻
另外，林志玲過去一張穿著細肩帶、眨眼吐舌的照片青春感十足，讓人看了立刻戀愛，在PTT掀起鄉民暴動，國中、高中嫩照流出後讓人紛紛表示：「以那個年代來說，應該算超正妹了吧」、「正到翻掉...」、「韓國有金泰希，台灣有林志玲」、「她小時候的五官就長得和現在差不多」、「不得不承認超正的，還0修圖正面素顏，國中時正翻。」
林志玲在巔峰時期幾乎是全台都認識她，火紅程度堪比現今韓國女團成員張員瑛，廣告代言邀約不斷，連木村拓哉都誇讚她漂亮。近日林志玲以接近素顏的自然狀態登上時尚雜誌，氣質依舊溫柔，但影片曝光後卻讓部分網友認不出，甚至質疑她整得怪怪的，不過也有人緩頰，51的林志玲狀態已經維持超好，臉蛋再次成為大眾討論話題。
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林志玲以廣告模特兒身分踏入演藝圈，高挑外型和精緻臉蛋讓她迅速走紅，並獲封「台灣第一名模」，之後活躍於影視、綜藝圈，演出電影《赤壁》、《刺陵》等。在當年醫美不發達的年代，林志玲的美貌可是輾壓眾人，外界甚至以「偉大的臉蛋」來形容，即使經過時光流逝，林志玲仍保養得宜，還曾有網友好奇問「若林志玲和周子瑜年齡一樣的話，究竟誰外貌更勝一籌？」引起熱議。
林志玲細肩吐舌電暈 網讚：真的正翻
另外，林志玲過去一張穿著細肩帶、眨眼吐舌的照片青春感十足，讓人看了立刻戀愛，在PTT掀起鄉民暴動，國中、高中嫩照流出後讓人紛紛表示：「以那個年代來說，應該算超正妹了吧」、「正到翻掉...」、「韓國有金泰希，台灣有林志玲」、「她小時候的五官就長得和現在差不多」、「不得不承認超正的，還0修圖正面素顏，國中時正翻。」