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▲林郁婷是為了保護母親廖秀蘭才踏上拳擊之路。（圖／美聯社／達志影像）

▲林郁婷能有今日的成就，一路陪伴她成長的教練曾自強功不可沒。（圖／記者朱永強攝）

「台灣女兒」拳后林郁婷在名古屋亞運女子60公斤級金牌戰面對中國好手楊成宇，以5：0戰勝對手，連兩屆亞運奪金，寫下台灣里程碑。如今林郁婷算上巴黎奧運，連三屆在亞、奧運等大型綜合運動賽會奪牌，如此具統治力的成績單，讓人很難想像當初她練拳時身高才140公分、又瘦弱，是為了保護母親才踏上拳擊之路。林郁婷家中有一個哥哥、兩個弟妹。小時候因為與哥哥一起觀看日本動漫《第一神拳》，讓她對拳擊產生了興趣。然而，真正促使她戴上拳套的原因，是希望能夠保護母親免於家庭暴力的陰影。林郁婷就讀鶯歌國中時正式加入拳擊隊，儘管拳擊隊男女比例懸殊，當時的訓練菜單更要求她承受與男選手一樣、甚至更重的訓練量，但她從未喊苦，將挨拳揍肚的訓練全數吞下。林郁婷的母親廖秀蘭在奪金當下難掩激動情緒，她受訪時落淚表示：「非常謝謝女兒，辛苦了，回來要多多擁抱她。她辦到了！女兒在我心目中，永遠是最厲害的。」回顧這10多年來的點滴，同年齡的女孩可能正享受青春玩樂，林郁婷卻在擂台上揮灑汗水。廖秀蘭坦言，這陣子因為外界的性別惡意攻擊讓她心疼到夜不能寐，更直言女兒的身分證字號就是2開頭，何來質疑之理。這面金牌對林郁婷與母親而言，不僅是夢想的實現，更是一份遲來且別具意義的父親節禮物。林郁婷能有今日的成就，一路陪伴她成長的教練曾自強功不可沒。曾自強回憶，在鶯歌國中拳擊隊成立第二年，他遇見了這塊拳擊瑰寶。但令人意外的是，曾自強坦言最初並不看好林郁婷，當時後者身高只有140公分出頭，瘦瘦小小又戴副眼鏡，身材沒有很突出。曾自強笑稱，當時實在不想收她，但林郁婷展現出非常堅持、不服輸的性格，這點與自己十分相似，這才讓這位小女生跟著隊伍一起訓練。隨著時間推移，林郁婷一路從鶯歌國中打到鶯歌工商，再進入文化大學，如今身高175公分的她，已在57公斤量級成為讓各國選手害怕的「大魔王」。曾自強為培育選手傾注了大量心血，過去每天早上在鶯歌國中展開培訓，隨後趕往文化大學上課，下午再回到鶯歌工商訓練高中生，往往一路陪練到晚上10點才返家。他不僅對選手嚴格要求，甚至在選手被打到流鼻血喊痛時，依然無情地下達繼續上場的指令，但他坦言，身為教練必須保持理性，這股嚴厲背後其實藏著深厚的關愛。曾自強也感謝太太在背後的支持，讓他能無後顧之憂地陪伴選手征戰。他笑說，曾教練兒子恩恩和林郁婷感情極佳，雖然送機時會大喊「婷婷加油」，但有時也不免抱怨：「什麼時候才要把爸爸還給我？」讓人鼻酸。