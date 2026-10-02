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她已經是奧運金牌選手 曾自強笑說自己只負責開菜單

『忍耐』這兩個字蠻重要 林郁婷忍得住又耐得住寂寞

「台灣拳后」林郁婷今（2）日於名古屋亞運女子60公斤級拿到金牌，從最早51公斤級挑戰57公斤，拿下巴黎奧運金牌，如今再度挑戰自己，增重到60公斤又奪亞運金牌，等於跨3個量級都當上拳后，總教練曾自強談到林郁婷特質，提到關鍵字是忍耐，「我覺得『忍耐』這兩個字蠻重要的。忍得住又耐得住寂寞。」總教練曾自強透露，原本就預料林郁婷有奪金機會，「我們練習完回去就說，你只要按照我們預先設想的這種模式大概就可以了。所以我剛剛也希望不希望在裡面給她太大壓力，就是他自己去按照的步調，反正我們的劇本都Setting好了。」曾自強認為，林郁婷已經是站上奧運的選手，「你也當過優秀選手，也曾經第一場就失敗過。那這個節奏就交給你，我就是只是負責開菜單的人。」曾自強提到，林郁婷對自我要求高、會挑戰自己，從最早51公斤級一路挑戰57公斤級、再到現在60公斤級，當被問到他觀察到林郁婷最大特質時，曾自強笑說，「要能接受我的菜單啊！（笑）」「她願意接受挑戰的時候，我們針對性開出菜單，她也能夠堅持得住啦。我覺得『忍耐』這兩個字是蠻重要的。忍得住又耐得住寂寞。」曾自強最後笑說，「主要還是在於訓練，她都做得到。選手心理層面她願不願意接受。可能可以做得到，但就是不想做、就不愛了啊、不要了啊。那你怎麼辦？但她都堅持、忍耐下來了。」