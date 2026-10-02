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▲舒華透露，跟貓咪對戲是開拍前她最擔心的挑戰之一。（圖／水花電影）

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華跨足大銀幕，首部主演電影《幸福快樂的日子》正式公開前導海報，她在片中飾演「林家琪」，與貓咪「Q醬」並肩躺在床上相視，眼神藏著淡淡憂傷，也讓她首次挑戰電影演技的模樣搶先曝光。舒華透露，開拍前最擔心的其實不是演戲，而是如何跟貓咪培養默契，沒想到從一開始彼此保持距離，到拍攝後期Q醬已經會主動靠過來撒嬌，讓她殺青後還捨不得分開，笑說：「好想趁沒人注意時，偷把Q醬抱回家！」該電影更入選東京影展，預計2027年正式上映。《幸福快樂的日子》釋出的前導海報中，首度跨界主演大銀幕的舒華飾演「林家琪」，與片中的貓咪「Q醬」一同躺在床上相視，舒華眼神中流露出淡淡憂傷與欲言又止的細微情緒，整體畫面氛圍溫馨，卻又隱隱瀰漫著對未來的惆悵與迷惘，深刻展現出角色的情感層次。值得一提的是，片中的貓咪「Q醬」正是由舒華親自命名，她透露跟貓咪對戲是開拍前最擔心的挑戰之一：「因為我本身沒有養貓，雖然試戲與排練時已經和貓咪見過好幾次面，但貓咪警戒心比較強，一開始始終保持著一種巧妙的距離感。」所幸在劇組的寵物指導專業引導下，舒華透過零食誘惑成功拉近關係。到了拍攝後期，貓咪甚至會主動貼近舒華撒嬌，讓她建立起十足信心，拍攝結束後更忍不住開玩笑：「好想趁沒人注意時，偷把Q醬抱回家！」電影《幸福快樂的日子》是由《美國女孩》、《雙囍》金牌監製苗華川、張林翰聯手打造，該片透過一對個性截然不同的姊妹展開，因一隻意外闖入生活的流浪貓，打破了原本看似平和的生活。這場突如其來的變故，迫使她們必須正視各自在愛情、家庭、職場的衝突與期待，並重新定義何謂真正的「幸福快樂」。《幸福快樂的日子》此次也入選東京影展，對阮鳳儀導演而言別具意義，因為她的首部短片作品《姊姊》就曾在東京短片節榮獲最佳觀眾票選獎，首部長片《美國女孩》亦曾入選東京影展「亞洲未來」單元。談及這次帶著新片重返東京，阮鳳儀感性表示：「東京國際影展對我一直有著很特別的意義。我的首部長片《美國女孩》當時就是在東京影展舉辦世界首映，很遺憾當時因疫情無法親自前往；所以這次能帶著第二部作品回到東京，對我來說像是終於回到了一個很重要的起點。」阮鳳儀也特別分享：「日本電影一直以來對我都有很深的影響，而從《美國女孩》的經驗中，我也深刻感受到日本觀眾對於片中家庭關係的強烈共鳴。這次非常期待能親自聽到日本觀眾對新作品的回饋，也希望能與日本影人有更多深入的交流。」