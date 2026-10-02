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▲濱崎步雙馬尾登場被嫌「變臉」！網喊「像AI機器人」，她一句話霸氣回擊（圖／截自Ｘ）

日本天后濱崎步（Ayu）即將迎來48歲生日，日前相隔4年再度亮相日本電視台（NTV）大型音樂特輯節目《1億2000萬人的謝謝！歌之感謝祭》，將獻唱經典名曲〈BLUE BIRD〉。為替節目宣傳，她特別拍攝宣傳短片，身穿鮮豔藍色短裙，並紮起雙馬尾造型，吸睛度十足。不過，宣傳片曝光後，卻引發網路熱議。不少網友檢視片中濱崎步的面部五官後，直呼「難以辨認」，紛紛留言質疑她再度「變臉」，包括「這不是我認識的濱崎步」、「誰？」等。更有人措辭不留情面，形容她看起來像是「AI展示會上的女型機器人」。面對外界的批評聲浪，濱崎步並未選擇沉默，而是在個人社群平台發文正面回應。她寫道：「不管你怎麼說，都傷不了我，因為我正專注於自己的生活，我們在現實中永遠不會有交集。我希望你能把自己有限的人生用在更有意義的地方。」她接著表示，對於有人僅透過螢幕認識她短短數分鐘，卻願意花時間搜尋過往資料並加以臆測，她會收下這份「關注」，並在文末附上「#別擔心」，以及「5天後就是Lv48（48歲）」的標籤，展現從容自信的態度。貼文發布後，大批歌迷湧入留言區力挺，紛紛表示「不愧是ayu，太帥了」、「無論在哪個時代都是最強最棒的」，讚揚她在不同世代始終保有天后風範。