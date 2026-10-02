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美股主要指數前一交易日多收漲，費城半導體指數勁揚1.59%，激勵台股今（2）日開高走高，盤中雖一度翻黑，但隨後買盤回籠，加權指數終場上漲122.25點，以48475.74點作收，漲幅0.25%，再創收盤新高，成交金額8981.74億元。台股本週累計上漲451.14點。台股今日以上漲37點開出，開盤後維持高檔震盪，盤中最高來到48492點，最低則下探48206點，終場在買盤支撐下收在48475.74點，上漲122.25點，漲幅0.25%，續創收盤歷史新高，成交金額達8981.74億元。權值股表現方面，台積電（2330）終場下跌10元，收在2500元，跌幅0.4%；聯發科（2454）下跌30元，收4950元；鴻海（2317）下跌3元，收251元；廣達（2382）下跌2元，收332元；台達電（2308）下跌20元，收1885元。航運股則相對有撐，長榮（2603）上漲2元，收在240元。