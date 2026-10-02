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孩子眼中的台中有多美？台中捷運公司今年聯手「台中綠美圖」打造第2屆兒童創意繪畫比賽，吸引全國 466 幅優秀創作競逐！經專業評審團嚴選，優選與佳作名單於今(2)日揭曉。得獎作品將自12月5日起於捷運市政府站藝文空間展出，絕妙展現結合捷運交通與美學文化的童趣魅力。中捷公司表示，比賽分為幼兒組、國小中低年級組及國小中高年級組，由大專院校美術相關系所教授及專家組成評審團，各組選出優選3名、佳作5名，得獎者除了獲得豐富獎金及跨界聯名好禮外，優選得主更將免費參加超人氣的中捷「小小站長」體驗活動，以及綠美圖提供的「特展專屬親子導覽」，深度體驗捷運與美學文化的雙重饗宴。評審指出，這屆得獎作品水準極高，孩子們以台中捷運為創作核心，巧妙融入現代建築、綠美圖及公共藝術等城市元素。幼兒組作品色彩繽紛、想像力豐富，構圖層次豐富、細節刻畫用心，以童趣視角呈現台中城市景觀；國小組則展現更成熟的構圖與用色，從為樹木、雲朵賦予生動表情，到家人搭乘捷運出遊的幸福氛圍躍然紙上，都發揮極高的技巧與創作力。中捷公司總經理朱來順表示，台中捷運不只是城市日常的交通動脈，更是串聯市民生活、文化藝術與親子教育的美學平台。今年首度與綠美圖（含中市美與中市圖）跨界合作，希望透過繪畫活動，將綠美圖建築、捷運站公共藝術、閱讀文化與捷運元素融入生活，引領孩子搭乘捷運走訪城市、感受車站公共藝術，並將沿途的觀察與想像轉化為一幅幅精彩動人的畫作，展現台中深厚的文化涵養與城市活力。中捷公司說，完整得獎名單已公布於台中捷運官網與FB粉絲專頁，12月5日將在捷運市政府站舉辦頒獎典禮，得獎作品同步於車站藝文空間展出。誠摯邀請市民與旅客搭乘捷運到市政府站，欣賞孩子們筆下純真爛漫、充滿生命力的台中藝文風貌。