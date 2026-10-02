41年前的紅白機遊戲竟然復活了！BANDAI NAMCO 宣布，1985年推出於任天堂紅白機（FC）的對戰動作遊戲《金肉人 Muscle Tag Match》，將推出手機新版《金肉人 Muscle Tag Match 令和復活篇》，不只保留當年搶「命之玉」發動必殺技的經典玩法，參戰超人更從原本8人一口氣增加至預計50人。遊戲預計2026年秋季登上iOS、Android，售價1000日圓，採買斷制。
41年前紅白機《金肉人》復活！當年只有8名超人能選
《金肉人 Muscle Tag Match》最早於1985年推出，是以漫畫、動畫《金肉人》為題材打造的對戰動作遊戲。玩家可以從8名超人中挑選2人組隊，在擂台上進行雙打對戰。
當年可操作角色包括金肉人、泰利人、拉麵人、羅賓假面、戰爭人、水牛人、阿修羅人及布羅肯Jr.。看似只是簡單的格鬥遊戲，真正左右戰局的關鍵卻是場外的米特，只要他朝場內丟出「命之玉」，玩家搶到後便能發動各角色專屬必殺技。
這套經典規則也會原封不動回歸新版。BANDAI NAMCO表示，《令和復活篇》將沿用當年的「命之玉」及必殺技機制，同時加入Bluetooth連線功能，讓兩名玩家可以直接透過手機進行對戰；不過雙方都必須各自購買並安裝遊戲。
8名超人暴增至50人 誰能參戰由玩家投票決定
新版最大升級之一，就是角色數量大幅增加。官方表示，《令和復活篇》預計將有50名超人登場，除了官方追加角色之外，其中一部分參戰資格甚至直接交給玩家決定。
配合遊戲公布，《金肉人》目前同步舉辦「超人總選舉2026」，玩家可從大量歷代角色中選出最多3名最喜歡的超人投票，最終排名第1至20名、第29名及第50名的角色，都將獲得新版遊戲參戰資格。投票期間自10月1日起至10月12日23時59分截止，結果預計於11月9日出版的《週刊Playboy》第47號及《金肉人》官方網站公開。
不過官方也提醒，由於部分角色屬於非戰鬥超人或一般人類，即使排名進入指定名次，也可能因遊戲規格無法參戰，屆時將由下一順位角色遞補。換句話說，41年前只有8名超人的紅白機遊戲，如今不只直接擴編成50人大亂鬥，這次到底誰能進遊戲，玩家真的可以靠手上的票把他送進去。
🟡《金肉人 Muscle Tag Match 令和復活篇》遊戲資訊
📌平台：iOS、Android
📌上市時間：2026年秋季
📌售價：1000日圓（約新台幣200元）
📌遊玩人數：1至2人
📌雙人對戰：支援 Bluetooth 連線
📌參戰角色：預計50名
📌超人總選舉投票時間：10月1日至10月12日23時59分
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《金肉人 Muscle Tag Match》最早於1985年推出，是以漫畫、動畫《金肉人》為題材打造的對戰動作遊戲。玩家可以從8名超人中挑選2人組隊，在擂台上進行雙打對戰。
當年可操作角色包括金肉人、泰利人、拉麵人、羅賓假面、戰爭人、水牛人、阿修羅人及布羅肯Jr.。看似只是簡單的格鬥遊戲，真正左右戰局的關鍵卻是場外的米特，只要他朝場內丟出「命之玉」，玩家搶到後便能發動各角色專屬必殺技。
這套經典規則也會原封不動回歸新版。BANDAI NAMCO表示，《令和復活篇》將沿用當年的「命之玉」及必殺技機制，同時加入Bluetooth連線功能，讓兩名玩家可以直接透過手機進行對戰；不過雙方都必須各自購買並安裝遊戲。
新版最大升級之一，就是角色數量大幅增加。官方表示，《令和復活篇》預計將有50名超人登場，除了官方追加角色之外，其中一部分參戰資格甚至直接交給玩家決定。
配合遊戲公布，《金肉人》目前同步舉辦「超人總選舉2026」，玩家可從大量歷代角色中選出最多3名最喜歡的超人投票，最終排名第1至20名、第29名及第50名的角色，都將獲得新版遊戲參戰資格。投票期間自10月1日起至10月12日23時59分截止，結果預計於11月9日出版的《週刊Playboy》第47號及《金肉人》官方網站公開。
不過官方也提醒，由於部分角色屬於非戰鬥超人或一般人類，即使排名進入指定名次，也可能因遊戲規格無法參戰，屆時將由下一順位角色遞補。換句話說，41年前只有8名超人的紅白機遊戲，如今不只直接擴編成50人大亂鬥，這次到底誰能進遊戲，玩家真的可以靠手上的票把他送進去。
📌平台：iOS、Android
📌上市時間：2026年秋季
📌售價：1000日圓（約新台幣200元）
📌遊玩人數：1至2人
📌雙人對戰：支援 Bluetooth 連線
📌參戰角色：預計50名
📌超人總選舉投票時間：10月1日至10月12日23時59分