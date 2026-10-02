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▲美國名校康乃爾大學爆發兄弟會集體性侵醜聞，網傳其中一名嫌犯是南韓已故前總理李洪九的孫子。（圖／截自X@landpalestine）

美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University）爆發集體性侵醜聞。一名女大生控訴，她在校內兄弟會「Chi Phi」遭7名男學生下藥並集體性侵。近日網路上更傳出，其中一名韓籍涉案學生，疑為南韓已故前總理李洪九的親孫子，引發外界高度關注。根據路透社與美聯社等外媒報導，事發時間為2024年10月，受害女大生當時年僅20歲。她已正式提起民事訴訟，並在起訴書中指稱，自己喝下兄弟會成員提供的酒精與藥物後，身體完全無法動彈，隨後遭多人性侵。訴狀also揭露，涉案學生疑似在Snapchat群組中傳訊，鼓吹並拉攏其他男學生加入，相關經過與對話截圖均載明於內。至於李姓學生的身分，則是由社群平台X上一則貼文引爆討論。發文者公開該名學生全名，並起底其父母姓名與社會職銜，還附上照片，比對李洪九葬禮新聞畫面中以家屬身分出席的男子，痛批「這家人是南韓頂層特權菁英階級，發生這種事令人難以置信」。不過，此說法目前僅來自網路傳聞，尚未獲得官方證實。事發約3週後，受害者曾向校警報案，但檢方當時並未提起刑事起訴。校方隨後展開內部調查，對部分涉案學生祭出退學或停學處分，卻對受處分學生的人數與身分等細節保密。紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）日前發表聲明表示，當初未提起刑事起訴，是因為女大生最初向調查單位提交的陳述書中，並未提及遭集體性侵或被下藥。如今民事訴訟已提出，檢方將重啟調查，並預計把針對這7名學生的證據送交大陪審團審查，以決定是否提起刑事訴訟。