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隋棠今（2）日出席運動營養品記者會，這也是老公Tony捲入餐廳租金風波後她首度公開現身。被問到是否受到影響，隋棠態度相當淡定，直言：「跟我沒有關係耶。」她表示生活中本來就有太多需要擔心的事，尤其當媽媽後，心思大多放在小孩身上，其他事情反而沒有那麼重要，不過老公這陣子有摸摸她的背，關心她「妳還好嗎？」以表歉意。談到Tony日前遭捲入餐廳糾紛，隋棠坦言有關心老公，但夫妻之間沒有特別深談，「因為就真的無關啊，就真的沒有可以談的東西。」至於老公是否有私下道歉？隋棠透露，Tony沒有正式坐下來說什麼，但會有事沒事經過她身邊摸摸她的背，問她：「妳還好嗎？」讓她感受到對方的心意。隋棠也說餐廳風波是對方與相關單位之間要處理的事，「他們談的事情要找到方法啦，外人也無法講什麼。」她強調自己看事情已經看得很淡，並不覺得這次事件是在鍛鍊心志，「因為跟我沒有關係啊。」面對外界總容易放大她的生活與家庭話題，隋棠不覺得自己是「招黑體質」、，反而說自己一直覺得非常幸運，「連我自己都覺得憑什麼這麼幸運，擁有這麼多。」她坦言，有時候遇到不那麼順利的事情，反而會讓她比較安心，因為沒有人生會永遠完美，「遇到挫折，我會覺得沒事我可以，我只要去面對它、走過它就好了。」近來積極健身的隋棠，先前演出舞台劇時期曾練到60公斤，她透露目前體重大約56公斤，認為體重不一定要大幅增減，健身後視覺差異很明顯，「該出來會出來，該縮進去會縮進去。」她特別喜歡女生練肩膀和背，因為會有倒三角感，即使腰圍差不多，視覺上也會顯得腰更細。隋棠也透露體脂約20左右，笑說自己其實不好減脂。至於過去曾一手抱起3個小孩，她笑說現在已經辦不到，因為孩子們一直長大，大兒子Max現在約35、36公斤，3個孩子加起來雖然還沒破百公斤，但早已不是當年可以輕鬆抱起的重量。今年暑假，隋棠帶著孩子到日本小豆島旅行，印象最深的是當地盛產橄欖，第一次吃到霜淇淋加橄欖油，原本半信半疑，沒想到意外非常好吃，回台後還特地找純牛奶冰淇淋，想在家複製那個味道。不過她笑說旅行最重要的還是和孩子在一起。而最近小姑謝沛恩生下寶寶，被問到家族多了新成員是否有再生一胎的念頭？隋棠立刻笑回：「不行了，我現在終於感受到自由的空氣。」她表示最小的孩子已經7歲，現在終於進入比較輕鬆的階段，對於新手媽媽育兒，她也認為每個媽媽和寶寶都要找到最適合自己的方式，旁人再怎麼分享經驗都只能參考。回顧整起事件經過，隋棠老公Tony約9年前引進的「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」爆出租金糾紛，房東指控業者拖欠調漲租金差額，並在裝潢期間自行減租，引發討論。對此，隋棠經紀人先前已澄清，Tony因在美國工作繁忙，早已離開楓樹很久，當初也將股權全數無償轉讓給原合夥人，目前未參與餐廳營運，對現況不了解，因此無法代表業者回應爭議。