分手了，前任卻還能「控制」你的家？美國1名女子聲稱，自己與前男友分手後，生活變成一場揮之不去的噩夢，對方疑似利用智慧家庭設備、GPS追蹤器及手機帳號持續監控，甚至遠端操控她家裡的燈光、電視和音響，讓她感覺自己宛如活在恐怖電影的場景中。
根據《紐約郵報》報導，這名女子表示，前男友不僅涉嫌在她的車上放置GPS追蹤器，還能透過她家中的智慧設備遠端操作，讓燈光突然亮起、電視及音響自行啟動，這些行為讓原本應該是最安全的家，反而變成一個隨時有人監看的「恐怖屋」。
GPS、智慧設備全成監控工具
更讓她感到恐懼的是，前男友疑似還入侵她的雲端資料庫，掌握她購買機票、聯絡對象等資訊。她甚至懷疑對方能取得她生活中的各種私人細節，讓她難以判斷自己究竟還有多少行蹤沒有被看見。
她還指控，前男友曾修改她手機的聯絡人姓名，導致她以為自己撥打的是保母電話，其實是誤撥給工作上的合作對象。女子認為，這些行為可能意在製造混亂，甚至讓周遭的人誤以為她行為異常，藉此損壞她的人際網路及事業。
資安專家檢查 發現可疑軟體
女子尋求協助後，資安專家檢查她的電子設備，據稱發現可疑的侵入式間諜軟體。這讓她更加相信，自己的手機與其他裝置可能遭到未經授權的監控。
目前警方已介入調查，但這名女子的前男友尚未被逮捕，相關指控仍待進一步查證，前男友是否確實透過這些設備進行監控，也尚未獲得司法機關認定。
這起案件也凸顯智慧家居可能出現的另一面：當燈光、門鎖、電視、音響甚至家庭攝影機都連上網路後，一旦帳號或裝置遭到他人控制，原本為了便利生活而設計的科技，也可能被拿來進行跟蹤與騷擾。
對受害者而言，最令人不安的，或許不是有人站在門外，而是不知道那個人是否已經「住進」你的手機、汽車和家中每一個連網設備。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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GPS、智慧設備全成監控工具
更讓她感到恐懼的是，前男友疑似還入侵她的雲端資料庫，掌握她購買機票、聯絡對象等資訊。她甚至懷疑對方能取得她生活中的各種私人細節，讓她難以判斷自己究竟還有多少行蹤沒有被看見。
她還指控，前男友曾修改她手機的聯絡人姓名，導致她以為自己撥打的是保母電話，其實是誤撥給工作上的合作對象。女子認為，這些行為可能意在製造混亂，甚至讓周遭的人誤以為她行為異常，藉此損壞她的人際網路及事業。
資安專家檢查 發現可疑軟體
女子尋求協助後，資安專家檢查她的電子設備，據稱發現可疑的侵入式間諜軟體。這讓她更加相信，自己的手機與其他裝置可能遭到未經授權的監控。
目前警方已介入調查，但這名女子的前男友尚未被逮捕，相關指控仍待進一步查證，前男友是否確實透過這些設備進行監控，也尚未獲得司法機關認定。
這起案件也凸顯智慧家居可能出現的另一面：當燈光、門鎖、電視、音響甚至家庭攝影機都連上網路後，一旦帳號或裝置遭到他人控制，原本為了便利生活而設計的科技，也可能被拿來進行跟蹤與騷擾。
對受害者而言，最令人不安的，或許不是有人站在門外，而是不知道那個人是否已經「住進」你的手機、汽車和家中每一個連網設備。
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