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2026名古屋亞運電競項目《英雄聯盟（LoL）》金牌戰今（2）日持續熱戰。由中華代表隊出戰強敵韓國隊，在5戰3勝制（Bo5）的賽事中，中華隊於第2局再度遭到對手逆轉，目前陷入0：2的絕對落後。然而，就在場上選手正為關鍵第3戰進行短暫戰術討論時，中華民國電子競技運動協會（CTESA）卻在官方Instagram發生失誤，提前發文「祝賀」中華隊奪銀，引發大批電競迷強烈不滿。在第2局比賽結束後，中華隊正處於背水一戰的緊繃時刻，電競協會卻在官方IG發佈貼文表示：「恭喜中華隊勇奪銀牌！中華隊一路打得有來有往......最終以0:2惜敗南韓，收下本屆亞運電競項目第一面銀牌。」協會可能是搞錯金牌戰賽制（誤以為是3戰2勝制），儘管後續已經刪文，卻立刻引爆網友怒火，被截圖並轉發至PTT論壇。大批球迷痛批協會「極度不專業」、「前線還在打，後勤先投降」，直指此舉對正在場上奮戰的選手極度不尊重。回顧充滿戲劇性的第2局賽事，中華隊選出安比薩、夜曲、弗拉迪米爾、達瑞文與布里茨；韓國隊則以卡蜜兒、菲艾、洛克、克黎思妲與睿娜妲應戰。比賽初期，中華隊在下路打出極具威脅的換血，並果斷發動塔殺取得雙殺，隨後更在換線過程中成功抓掉韓國隊上路崔祐齊（Zeus）的卡蜜兒。中華隊達瑞文與夜曲發育極佳，一度在遊戲時間30分鐘時靠著強勢逼團順利吃下巴龍，並將雙方經濟差距拉開至6000以上，將韓國隊逼入絕境。然而，賽事尾聲的「遠古巨龍」爭奪戰卻成為勝負分水嶺。落後的韓國隊在龍坑周圍找到絕佳破口，先手秒殺中華隊的弗拉迪米爾，接著打野金建部（Canyon）的菲艾成功重擊搶下長者巨龍。挾帶巨龍Buff的韓國隊瞬間打出一波「Ace」，隨後直搗黃龍擊破中華隊主堡，以一波奇蹟般的完美會戰完成大逆轉，率先搶下聽牌優勢。