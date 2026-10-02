我是廣告 請繼續往下閱讀

集健康幣要下載2個APP 國健署：跳轉沒問題

衛福部推出「健康幣」於10月1日上路，完成施打疫苗、公費癌症篩檢等服務，就可獲得健康幣，並從12月起兌換健康商品。根據國健署統計，截至今（2）日上午10時，首日24小時已有超過20萬人加入健康幣行列。國健署副署長林莉茹提到，健康幣自10月1日上午10時健康幣上線以來，截至10月2日上午10時的統計，中央健康保險署的「健保快易通｜健康存摺App」，累計登入28萬8838人、80萬780人次，20萬7813人同意參加健康幣活動，並有18萬6462人完成生活型態評估量表；國民健康署的「Health GO」APP，也已有9萬445人完成註冊。但許多人反映需要下載2個APP，步驟繁瑣，且甚至在App store找不到「Health GO」的APP。林莉茹也說，長輩不曉得如何進行下載的部分可透過客服，教民眾進行串聯，昨日經過測試，從健康存摺的健康幣的專區跳轉到Health Go，基本上沒問題。林莉茹指出，若還有疑問的部分，則會請客服人員進行教導，協助民眾。另外，長者據點或衛生所等，也希望辦理活動時，可親自教導民眾。而找不到「Health GO」APP的部分，林莉茹提到，這部分透過測試和搜尋，目前已經可以不需要特別輸入「健康GO」就能搜尋到。國健署表示，健康幣是透過數位工具與健康回饋機制，鼓勵民眾顧健康就從日常生活做起，只要完成指定健康任務，例如打疫苗、公費癌症篩檢與成人預防保健服務等，相關資料會由系統自動歸戶及計算健康幣，民眾不需另外登錄或拍照上傳。國健署說明，民眾接受公費癌症篩檢均可累積健康幣，只要有完成篩檢就有幣，而非確診大腸癌才能獲得健康幣。至於部分民眾反映手機作業系統或瀏覽器遇實名驗證問題，國健署強調，也正積極處理中。