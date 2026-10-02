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李雅靜促普發2萬 籲陳其邁向中央喊話

陳其邁提3原則：不能舉債、排擠重要預算

國民黨團提普發2萬版本 已付委審查

中央政府規畫普發現金1萬元，行政院目標明年農曆年前發放，國民黨立法院黨團則進一步提出普發2萬元版本。國民黨高雄市議員李雅靜今（2）日在市議會總質詢時，當面詢問高雄市長陳其邁是否支持加碼至2萬元？陳其邁提出3項原則，強調不能因此實質舉債、不能排擠長照、兒童照顧及國防等重要預算，並須符合相關法律及預算審議程序。李雅靜今質詢時指出，根據財政部最新資料，截至今年8月底，全國稅課收入實徵淨額達3兆749億元，較去年同期增加6191億元，已達全年預算數的115%，認為國家稅收表現優於原先預期。她表示，普發現金除了直接增加民眾可支配所得，對高雄來說也能刺激內需，帶動餐飲、零售、市場、夜市及服務業消費，進一步支持地方中小企業與基層產業。在財政狀況允許下，經濟成長帶來的成果應與全民共享，因此希望中央進一步評估把普發現金從1萬元提高到2萬元，也呼籲陳其邁站在高雄市民立場向中央反映。不過，對於是否支持普發2萬元，陳其邁答詢表示，相關政策必須先符合3項基本原則：第一，不能因為普發現金而實質增加政府舉債；第二，不能排擠長照、兒童照顧、國防、經濟發展及其他重要政府支出；第三，預算編列及支用必須符合相關法律及預算審議程序。陳其邁也表示，應在這3項原則下尋找平衡點，再評估普發金額與財政負擔；「李議員也不是主張盲目就花錢，是負責任的民意代表」，並提到李雅靜平時關注的月子中心、長照等政策同樣都需要政府投入經費。他表示，待行政院將相關總預算送交立法院後，立法院應針對整體財政狀況、各項政府支出及普發現金規模認真審酌，最後依法定程序作成決定。目前國民黨立法院黨團已提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，主張全民普發現金2萬元，草案已交付財政委員會審查。中央原規畫的普發1萬元則已納入相關預算規畫，相關部會目前展開前置作業，目標在2027年農曆年前完成發放。