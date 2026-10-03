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▲畫面出現沈家人生前的影像。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，劇情講述譚松韻飾演的「沈嘉蘭」經歷家變，改名「許蘭香」以女奴身分活下來，她一心尋找家人屍骨，沒想到是劉學義找人替沈家人收屍，兩人成婚後，劉學義帶她祭拜沈家人，譚松韻跪在墳前眼淚一直掉，畫面跳到沈家人在客廳相聚，媽媽對著她喊「蘭姐兒」，不僅劇迷看哭，就連譚松韻後期配音時也跟著哭了。譚松韻在劇中原是千金「沈嘉蘭」，無奈家族捲入叛變風波，只有她活了下來，並改名「許蘭香」在林家當丫鬟，而劉學義飾演的「林錦岐」則曾和沈嘉蘭訂婚，林家人為了自保和沈家解除婚約，劉學義自覺虧欠沈家，找義士替沈家人收屍，偷偷埋葬在山林裡。譚松韻一直在找家人埋在哪，沒想到那位大善人竟是丈夫劉學義，譚松韻跪地崩潰，斗大的淚珠瘋狂落下，畫面跳到沈家人相聚在府裡，媽媽還喊她「蘭姐兒」，小妹對她說，「我等妳好久呀！」還有父親、祖父祖母以及叔叔嬸嬸們的身影，譚松韻在內心大喊，「我來晚了。」這段劇情也讓許多劇迷都跟著看哭了，大誇譚松韻演技更上一層樓，「雞皮疙瘩了」、「這段好戳心」、「這段看得鼻酸，演得真好」、「哭戲好有感染力」。然而陸劇大部分是後製配音，譚松韻在配音時看到正片，又掩面哭了一次，入戲模樣令人佩服不已。