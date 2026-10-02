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【健康與享受可以全都要！餐後甜點也能成為補充好菌的新選擇】吃完正餐，總覺得少了一口甜點才算結束？飯後來份甜品是許多人的日常習慣，但誰說甜點只能高油高糖？AB優酪乳家族推出全新「AB+益菌優格」，專為正餐後的收尾時段設計。以小巧剛剛好的份量，結合濃郁綿密的口感與酸甜滋味，吃甜點的同時還能順便補充滿滿好菌與膳食纖維，讓餐後甜點直接升級成最懂顧體內的「機能好優格」！【益生菌＋益生質 雙重搭配 打造日常補菌新選擇】不用再為飯後吃甜食而感到負擔！「AB+益菌優格」將好菌概念做成了美味點心杯。每杯含有超過 200 億個活性乳酸菌（含雷特氏B菌）與益生質──膳食纖維，飯後吃為身體注入滿滿好菌活力、幫助排便順暢！此外，每杯6.5克蛋白質，補充每日所需蛋白質。從今天起，吃完午餐或晚餐，就用一杯濃郁又順暢的「AB+益菌優格」當作專屬餐後甜點，隨手一杯，身體順了、嘴饞也滿足了！AB相信健康不必犧牲生活中的美好，而是從每天容易做到的選擇開始。延續AB+「加分你的美好日常」的品牌理念，未來將持續拓展益菌系列產品，陪伴消費者在享受美食的同時，也為日常健康加分。