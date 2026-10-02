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趙曉慧：拉高泛綠投票率，才是穩贏關鍵

隨著年底九合一選舉腳步逼近，首都之戰也備受外界高度關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋宣布啟動「大洋流計畫」，洋流號將車掃台北市6個選區進行宣講，競選總部成立大會也將於10月4日正式登場。作家趙曉慧直言，沈伯洋想勝選最大的阻力之一，是來自泛綠選民自身，不過她強調：「情勢已經不一樣了！」趙曉慧表示，泛綠支持者遲遲走不出大罷免失利的創傷後症候群（PTSD）、不相信台派陣營可以成功，反正台北的選民結構就是藍大於綠，反正身邊的人都講不聽。「請看仔細，情勢已經不一樣了！」她續指，戴立安最新民調中，藍綠候選人只差1.2個百分點，沈伯洋攻下內湖、南港、中山、士林，甚至在中正領先、大安拉平，蔣萬安在20至39歲白領與高學歷族群中，滿意度崩盤。「台北市天龍國藍綠6：4板塊」趙曉慧提到，這是20年前的舊記憶，但絕對不是永恆不變的鐵律，不要忽略台北市的白領結構、人口移動，不要忽略年輕世代對傳統國民黨包裝的厭煩感，這一切早已產生了質變。而要治癒「創傷後症候群」，光靠空洞的加油打氣是沒有用的，必須給予綠營選民實質的「確定感」與「希望感」。趙曉慧指出，去年大罷免是高度緊繃的陣營對決與情緒消耗，但這次沈伯洋打的是「生活常識、都更托育、花襯衫鬆弛感」。這種「以柔克剛」的姿態，不僅讓蔣萬安的仇恨標籤貼不上來，更能大幅降低台派選民焦慮與內耗的情緒成本。她強調，歷史上所有偉大的政治翻盤，起初都被視為不可能的神話，拉高泛綠陣營的投票率，票票投好投滿，才是穩贏的關鍵因素之一。最後，趙曉慧也示警，只要綠營選民因為去年的「大罷免失利PTSD」，而有3%到5%的人選擇待在家不投票，沈伯洋就會因為3.9萬至6.5萬的失血，遺憾落敗；反之，把台派支持者的投票率催到75%以上，而泛藍因為對蔣萬安「平庸、避事」感到厭倦，導致投票率下滑至62%至65%。