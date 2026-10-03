特斯拉（Tesla）2 日發布新聞稿表示， 9 月在台交出 5,298 輛佳績，強登全品牌新車銷量冠軍，Model Y 更賣破 5,154 輛拿下單車銷量王！除了熱銷開紅盤，車主期盼已久的 FSD（全自動駕駛輔助）在台落地迎來重大突破。特斯拉已向官方提出道路測試計畫，鎖定台灣特有的「汽機車混流」交通地獄進行驗證，最新進度與 FSD 功能差異一次看！
🟡特斯拉強登9月車市冠軍！單月銷量破5千
特斯拉 2026 年 9 月在台掛牌數達 5,298 輛，不僅同步稱霸「國產+進口全品牌」與「電動車全品牌」雙榜冠軍，銷量更較去年同期爆發性成長 212.7%，進口車市佔率突破 25.8%。主力休旅 Model Y 單月掛牌達 5,154 輛，一舉超越全數國產與進口日歐系對手，登頂全台新車總銷量王。截至 2026 前三季，特斯拉在台累積掛牌已達 18,632 輛，年銷量名次躍升至全品牌第三位，9 月在電動車市場的市占率高達 75.4%。
🟡FSD是什麼？北美能點對點、台灣現況曝
FSD（Full Self-Driving，全自動駕駛輔助系統）是特斯拉最核心的智慧駕駛技術。目前在北美已全面推出「FSD Supervised（監督版）」，達到驚人的「點對點（Point-to-Point）」駕駛能力：車主設定導航目的地後，車輛就能在城市街道自主完成轉彎、變換車道、停等紅綠燈、禮讓行人與自動停車。
那麼台灣現況呢？ 雖然台灣車主能選配加購 FSD，但受限於法規審查，官方目前並未開放北美同款的市區街道點對點自動駕駛。現階段台灣合法解鎖的功能，僅止於國道與快速道路上的「自動輔助導航駕駛（NOA）」、「自動變換車道」、「自動停車」與「智慧召喚」等輔助功能。
不過，近期有影音創作者透過平行輸入或破解版 FSD，挑戰駛入台南傳統菜市場，甚至達成全程雙手不碰方向盤的「零接管」通關，一度因右側全是機車而「大逆向」引發討論！但實際上，在台灣現行法規下，特斯拉仍屬 Level 2 輔助駕駛，駕駛雙手離手已涉嫌違規危險駕駛。這也正說明了為何特斯拉台灣近期積極向交通部申請官方「道路測試計畫」，希望能取得合規測試權限，讓台版 FSD 在確保安全的前提下儘速解鎖上路。
🟡挑戰台版交通地獄！FSD汽機車路測曝光
然而，國外成熟的 FSD 要在台灣上路，最大的硬傷就是台灣堪稱「國際考驗」的複雜路況，包含龐大的機車瀑布與鑽縫行為、兩段式左轉、路邊違規併排以及不規則動線。特斯拉台灣（Tesla Taiwan）繼 7 月提出申請、9 月完成首輪技術審查後，於近日第二次審查會議中提出了優化後的「道路測試計畫架構」。
不僅審查有進展，特斯拉官網近期更悄悄開放台北、高雄「車輛測試人員（Vehicle Operator）」職缺，要求測試員每日駕駛原型車 6 至 8 小時，針對各種氣候與複雜路況進行實測並撰寫報告。雖然職缺未明載 FSD，但外界推測正是為了台版 FSD 進行 AI 視覺模型的在地化驗證與鋪路，確保系統能精準適應台灣特有的汽機車混流與在地交通規則。
順帶一提，特斯拉第四季同步推出了 Model 3 與 Model Y 的「0 頭款」輕鬆購方案，舊車主換購再享 3 年 5,000 公里免費超充。
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特斯拉 2026 年 9 月在台掛牌數達 5,298 輛，不僅同步稱霸「國產+進口全品牌」與「電動車全品牌」雙榜冠軍，銷量更較去年同期爆發性成長 212.7%，進口車市佔率突破 25.8%。主力休旅 Model Y 單月掛牌達 5,154 輛，一舉超越全數國產與進口日歐系對手，登頂全台新車總銷量王。截至 2026 前三季，特斯拉在台累積掛牌已達 18,632 輛，年銷量名次躍升至全品牌第三位，9 月在電動車市場的市占率高達 75.4%。
FSD（Full Self-Driving，全自動駕駛輔助系統）是特斯拉最核心的智慧駕駛技術。目前在北美已全面推出「FSD Supervised（監督版）」，達到驚人的「點對點（Point-to-Point）」駕駛能力：車主設定導航目的地後，車輛就能在城市街道自主完成轉彎、變換車道、停等紅綠燈、禮讓行人與自動停車。
那麼台灣現況呢？ 雖然台灣車主能選配加購 FSD，但受限於法規審查，官方目前並未開放北美同款的市區街道點對點自動駕駛。現階段台灣合法解鎖的功能，僅止於國道與快速道路上的「自動輔助導航駕駛（NOA）」、「自動變換車道」、「自動停車」與「智慧召喚」等輔助功能。
不過，近期有影音創作者透過平行輸入或破解版 FSD，挑戰駛入台南傳統菜市場，甚至達成全程雙手不碰方向盤的「零接管」通關，一度因右側全是機車而「大逆向」引發討論！但實際上，在台灣現行法規下，特斯拉仍屬 Level 2 輔助駕駛，駕駛雙手離手已涉嫌違規危險駕駛。這也正說明了為何特斯拉台灣近期積極向交通部申請官方「道路測試計畫」，希望能取得合規測試權限，讓台版 FSD 在確保安全的前提下儘速解鎖上路。
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不僅審查有進展，特斯拉官網近期更悄悄開放台北、高雄「車輛測試人員（Vehicle Operator）」職缺，要求測試員每日駕駛原型車 6 至 8 小時，針對各種氣候與複雜路況進行實測並撰寫報告。雖然職缺未明載 FSD，但外界推測正是為了台版 FSD 進行 AI 視覺模型的在地化驗證與鋪路，確保系統能精準適應台灣特有的汽機車混流與在地交通規則。
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