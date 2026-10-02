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名嘴周玉蔻4年前指控前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，日前二審改判9個月，讓張激動下跪落淚要求法院還公道，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳思瑤是「幫兇」；風向株式會社總監韋淳祐也揭露，蘇曾在節目說直球對決。對此，蘇巧慧今（2）日受訪表示，直球對決是講他自己，強調不談論他人私事，是他的原則，過去如此，現在也一樣。沈伯洋、蘇巧慧中午出席興德宮福德正神36週年慶餐會，會後兩人接受媒體訪問。對於被指控幫兇一事，蘇巧慧回應，大家若有機會，可以回去看節目那段錄影，逐字逐句從頭到尾，都能清楚地看到，「我從來沒有就任何當事人的私事評論」。蘇巧慧說，他是在說，任何要從事政治的人，在選舉時，都一定會面臨檢驗，「包括我自己」，因此他認為最好的方式，像他一樣直球對決，「這完全是在講我自己」；他強調，從政以來，他不談論其他人的私事，這是他的原則，過去如此，現在也一樣。至於國民黨新北市長參選人李四川被爆財產申報有問題，包含名下信義區公寓房貸，疑在2008、2009、2011年三度未列入財產申報，另一筆貸款的債權人名稱，被指連續5年填錯，遭質疑涉及申報不實；李四川競選辦公室發言人陳欣怡則稱，李四川財產申報一切依規定辦理，蘇巧慧與其透過網軍側翼不實潑髒水，不如先回答，這6年10個月漏報的財產，到底背後藏著什麼問題？對此，蘇巧慧說，這段時間關於對手的種種新聞很多、財產新聞也很多，應由李四川跟社會解釋，他不清楚，也不多作評論，他會保持正面、陽光的態度來進行選戰。蘇巧慧說，今天跟沈伯洋再次來到果菜市場，感受又不一樣，才相差幾個月，沈伯洋5月19日在這邊拜票握手時，好像還有一點生澀、有一點不太習慣，結果今天所有人看到他，沈不但能悠游自得，且比他還要受歡迎，「在台北市，伯洋受歡迎很合理，明天來新北就又不一樣」。「我很高興看到伯洋被大家接受！」蘇巧慧說，沈伯洋是一個非常有想法、非常有觀念，且願意聽大家的聲音、把大家不同意見整合起來，把事情做好的人，希望大家能給他們機會，「我們兩個一起來做，默契一定更好，觀念一定更新，速度一定更快，洋流慧聚、雙北雙贏」。