我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰人壽：卓越風險管理獎、卓越AI科技運用獎、卓越品牌形象獎

富邦人壽：卓越財富管理獎、卓越科技創新獎、卓越品牌形象獎

臺銀人壽：卓越產品創新獎、卓越ESG永續金融獎、卓越風險管理獎、卓越社會公益獎

凱基人壽：卓越客戶滿意獎、卓越AI科技運用獎、卓越人才培育獎、卓越品牌形象獎

新光人壽：卓越理賠服務獎、卓越數位金融獎、卓越公平待客獎

法國巴黎人壽：卓越社會公益獎、卓越產品創新獎、卓越人才培育獎

遠雄人壽：卓越專業團隊獎、卓越社會公益獎、卓越品牌形象獎

合庫人壽：卓越社會公益獎、卓越客戶信賴獎

中華郵政：卓越社會公益獎、卓越公平待客獎

保誠人壽：卓越ESG永續金融獎、卓越品牌形象獎

三商美邦人壽：卓越社會公益獎、卓越品牌形象獎

第一金人壽：卓越防範金融詐騙獎

全球人壽：卓越產品創新獎、卓越公平待客獎

宏泰人壽：卓越服務品質獎

元大人壽：卓越產品創新獎

臺灣產物保險：卓越服務品質獎、卓越ESG永續金融獎、卓越專業團隊獎

新安東京海上產險：卓越公平待客獎、卓越理賠服務獎、卓越品牌形象獎

富邦產險：卓越ESG永續金融獎、卓越品牌形象獎

和泰產險：卓越防範金融詐騙獎、卓越專業團隊獎

大誠保經：卓越保險經紀人獎、卓越領導人獎、卓越社會公益獎、卓越風險管理獎

公勝保經：卓越人才培育獎、卓越客戶滿意獎、卓越科技創新獎、卓越品牌形象獎

富士達保經：卓越保險經紀人獎、卓越領導人獎、卓越社會公益獎

磐石保經：卓越社會公益獎、卓越財富管理獎

台名保經：卓越保險經紀人獎、卓越品牌形象獎

和安保代：卓越服務品質獎、卓越社會公益獎

騰達保經：卓越人才培育獎、卓越保險經紀人獎

正遠保經：卓越客戶信賴獎、卓越人才培育獎

農金保經：卓越公平待客獎

華瀚保經：卓越AI科技運用獎

承利保經：卓越保險經紀人獎

面對全球金融環境變局與接軌國際新制浪潮，由《卓越雜誌》舉辦的「2026卓越保險評比」，1日在台北喜來登飯店隆重舉行頒獎典禮。本次評比旨在發掘並表揚用心經營的保險企業，除肯定其在商品與服務上的突破，並促進保險專業獲得更廣泛的社會認同。典禮現場冠蓋雲集，包含金融監督管理委員會主委彭金隆、立法委員李坤城、保險事業發展中心董事長黃泓智、金融消費者評議中心董事長葉啓洲、壽險公會理事長陳慧遊及來自政大、淡大保險系的教授學者等產學領袖齊聚一堂，以圍繞「信任金融」、「風險管理」、「社會責任」與「人才培育」四大核心議題深入交流，共同宣示台灣保險產業從「商品提供者」全面邁向「風險管理者」的轉型決心。金融監督管理委員會主委彭金隆致詞時提出「信任金融」的核心思維。他強調，保險業的核心價值在於發揮社會防護網功能，主動為社會管理與承擔風險，而非僅止於事後給付與補償。彭主委表示，金管會積極支持業者推動創新，以建立長期信任與社會共好；他同時點出金融業沒有高科技設備，最重要的核心資產正是「專業人才」與「誠信」，唯有持續培育頂尖人才並堅守誠信，才能累積無可取代的無形資產。立法委員李坤城向所有得獎企業致賀，並指出台灣保險業資產規模已突破39兆元鉅量，是台灣經濟與社會安定不可或缺的中流砥柱。他也特別建議，壽險業龐大的資金應更有效導引投資台灣關鍵建設與產業，促進全台均衡發展；立法院也將在相關法令完備與修訂上全力給予協助，做產業穩健發展的後盾。保險事業發展中心董事長黃泓智進一步闡述產業的「正向循環」機制：企業透過穩健獲利積極回饋社會，進而贏得公眾的高度信任；當社會累積足夠信任，主管機關在政策鬆綁時便無後顧之憂，能更放心給予彈性與支持，讓企業得以更靈活發展並持續回饋社會，期待ESG與社會信任能深刻內化為每家保險公司的核心DNA。金融消費者評議中心董事長葉啓洲則感性表示，保險是「人類所發明的最良善制度」。他闡述「危險共同體」理念，指出保險人就像組織者，肩負管理大眾風險與資金的重任，凝聚團隊力量去分擔個人的巨大損失，期待這股良善力量能持續擴大，深化民眾對保險制度的信賴。主辦單位《卓越雜誌》副社長蕭輔民也特別說明評鑑標準是經由市調及專家學者評鑑等兩階段評比出得獎企業，他並闡述舉辦評比的初衷是「讓好公司被社會大眾看見」。蕭副社長強調，2026年是保險產業極具關鍵性的轉折時刻，隨著TIS、IFRS 17及相關外匯會計新制陸續上路，未來保險業的勝出關鍵不再僅是追求資產規模，而是扎實的「風險管理」與深厚的「客戶信任」，保險業從商品提供者進一步走向風險管理者。本次評比涵蓋人壽保險、產物保險及保險代理人與經紀人三大領域，透過公正客觀的評選機制，重點檢視「品牌形象」、「產品服務」、「社會責任」及「人才培育」等四大維度，完整呈現得獎企業兼顧穩健營運與永續價值的卓越實力。卓越雜誌希望透過這個獎項，讓好的公司被看見，讓好的服務被肯定，也讓「卓越」不只是一座獎盃，而成為整個產業共同努力的方向。今天的得獎，是一份肯定；未來的卓越，更是一份責任。典禮中亦特別安排壽險、產險及保經代業者分批與金管會主委彭金隆合影留念，象徵主管機關與業界攜手並進，共同守護社會信任。【2026卓越保險評比 得獎名單一覽】一、 人壽保險類（共15家）二、 產物保險類三、 保險代理人及經紀人類