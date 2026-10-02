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夏于喬6月生下愛女升格新手媽媽，今（2）日產後首度公開現身，出席更生少年關懷協會《人生一「翻」賞》特展。她一現身就笑說這是自己產後第一個工作，整個人精神超亢奮，「我今天凌晨2點就醒來到現在，拜託你們問久一點！」更直呼久違妝髮、換裝，讓她開心到差點忘記自己是藝人，另外她還分享好友宋芸樺喝過她的母奶，兩人已經不是單純長得像的關係，是喝過母奶的關係了。夏于喬透露，女兒「心寶」即將滿4個月，自己從懷孕7個月左右暫停工作至今，今天終於回到公開場合，連妝髮都讓她覺得很珍惜。她笑說平常在家早已習慣蓬頭垢面，今天妝髮完成後立刻請工作人員幫她拍照，看到照片又趕快請造型師加強修容，「因為嘴邊肉還在，陰影打到有點像落腮鬍。」她坦言懷孕期間胖了約10公斤，目前距離產前體重還差3、4公斤，「女藝人也不是每個人生完都恢復超快，我也還在努力。」不過她選擇欣然接受身體變化，這個月也開始運動，慢慢找回狀態。夏于喬大讚導演老公林書宇是神隊友，家事幾乎都是老公在做，包括洗衣、曬衣，甚至一開始抱小孩、洗澡、洗屁股、瓶餵，都是老公先學會。她笑說自己剛開始不太敢抱新生兒，怕孩子太軟會弄傷她，所以都先看老公示範，「他都比我早學會，真的蠻厲害的。」最爆笑的是，夏于喬現場加碼分享好友宋芸樺喝過她的母奶。她透露宋芸樺到家中看小孩時，身邊還有感情很好的髮型師、化妝師，其中一人先好奇想喝母奶，她便擠到小瓶子裡讓對方試喝，沒想到對方大讚「甜甜的、很好喝」，讓其他人也跟著想試。夏于喬說宋芸樺喝完也直呼「超級好喝」，形容母奶味道甜甜的、帶淡淡奶香，口感水水的。最後4個女生乾脆拿瓶蓋一起乾杯，「我覺得是很特別的經驗，是好姐妹才可以做這件事。」夏于喬也提到，女兒出生後常被說像混血兒，因為髮色和眉毛在陽光下偏淺咖啡色，五官也較深邃。她笑說自己是在德國參加影展時懷上寶寶，當時天氣冷，夫妻倆「去取暖」沒想到就有了女兒。她也趕緊澄清：「這是我先生的孩子啦！是我先生的。」至於是否有收到助孕小物，夏于喬透露懷孕前確實收過很多，包括金鏟子、貫通石等，還曾把金鏟子放在床頭很久。不過她認為生命該來的時候就會來，「緣分真的很奇妙。」