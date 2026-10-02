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生成式AI重塑高等教育與產業人才需求，銘傳大學10月1日正式啟用「NVIDIA AI Lab」，攜手NVIDIA與DELL打造高階AI教學實作場域，部署超過三十臺GeForce RTX 5090 PC，其數量為全臺校園之最，讓師生在校園即可接觸產業級AI運算環境。銘傳大學校長李選士指出，面對AI快速發展，銘傳以系統化方式投入高階顯卡與電腦設備，成立NVIDIA AI Lab，希望提供學生更好的AI實作環境，也讓教師運用設備投入相關研究與產業研究。NVIDIA台灣區資深協理邾亦為表示，AI正從聊天、推理快速發展至Agentic AI，未來學生需要掌握新的AI知識與工作流程，尤其是整合地端與雲端的Hybrid Workflow。現階段正是大學建置AI算力與實作環境的重要時機，NVIDIA將與銘傳共同推動課程，讓學生在校期間即可接觸AI實作，培養整合地端算力、雲端模型與AI工具的能力。邾亦為進一步指出，銘傳提前布局GeForce RTX 5090設備，展現校方對AI人才培育的策略思維。隨著未來AI產業與應用端廠商逐步聚集北士科，人才與AI應用需求也將持續增加，NVIDIA期待與銘傳在人才培育、教學及研究方面深化合作，並期許銘傳持續累積地端算力、與大型模型接軌。在ESG方向，銘傳導入「共享式算力」，集中建置高階設備，提供跨課程、跨學院共同使用，提高設備利用效率，降低重複採購與閒置風險。DELL戴爾科技集團台灣區資深業務副總經理Benny分享，DELL持續與NVIDIA合作投入硬體開發、算力應用及省電節能。若將AI硬體設備比喻為引擎或火箭，知識就是推動它前進的燃料；此次AI Lab成立，可望讓學生在高階算力與AI模型之外，發展更多軟體應用與創新構想，進一步與未來產業接軌。總校長李銓強調，三方合作整合NVIDIA DLI課程、高階AI算力與跨領域教學資源，期望讓銘傳學生將專業能力與AI應用結合，進一步提升國際移動力與職場競爭力。隨著北投士林科技園區AI產業與教育資源持續聚集，鄰近園區的銘傳台北校區具備良好區位優勢，未來可進一步串聯產業合作、在職人才培育及中小學AI教育，讓NVIDIA AI Lab成為高等教育與北士科AI產業生態系接軌的重要節點。