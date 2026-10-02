我是廣告 請繼續往下閱讀

iOS 27升級後狂掉電！「連線輔助」功能害iPhone耗電發熱、廣告攔截失效

▲iOS 27「連線輔助（Connectivity Assist）」功能原本是為了在Wi-Fi訊號不佳時，以行動數據協助維持連線，關閉後則不會自動以行動網路補位。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone「連線輔助」怎麼關？2步驟實測有感

▲若要停用功能，除了「設定」→「Wi-Fi」關閉全域開關，也要點擊目前Wi-Fi旁的「i」確認單一網路設定。（圖／手機翻攝）

不少iPhone用戶升級iOS 27後，陸續反映手機續航力明顯下滑，甚至出現異常發熱情況。近日有國外網友在Reddit分享，自己使用iPhone 15 Pro Max，升級系統後「螢幕使用時間」只剩3至4小時，儘管電池健康度仍有89%，一天卻得頻繁充電；沒想到關閉系統內建的「連線輔助（Connectivity Assist）」後，螢幕使用時間竟提升至約7小時以上，不少人跟進實測也有感省電。若要停用功能，除了iPhone內「設定」→「Wi-Fi」關閉全域開關，也要點擊目前Wi-Fi旁的「i」確認單一網路設定。原PO表示，更新iOS 27後最明顯的問題就是耗電速度加快，手機即使電池健康度還有89%，每天仍需要充電數次。經過進一步檢查，他認為問題出在蘋果預設開啟的「連線輔助」功能，手動關閉之後，果然發現原本僅約3至4小時的螢幕使用時間，一口氣增加到約7小時。「連線輔助」是取代過去「Wi-Fi輔助（Wi-Fi Assist）」的功能。據蘋果說明，主要用途是在Wi-Fi速度緩慢、網路壅塞或無法正常連線時，讓iPhone自動搭配行動數據維持連線品質。對於經常處在Wi-Fi訊號不穩環境的使用者而言，可以避免網頁或App因網路品質不佳而無法正常載入。關閉之後，只要手機仍處於Wi-Fi連線狀態，就不會再透過行動數據協助補足Wi-Fi連線。但不少網友認為，若長時間處在Wi-Fi環境下，這項自動切換機制可能讓行動網路持續參與連線，進一步增加耗電與發熱情況，因此才會出現關閉後，電池續航力改善的回報。除此之外，許多人發現，若是開啟「連線輔助」功能，原本設好的廣告攔截功能突然失去作用。有苦主指出，自己原先透過Pi-hole、AdGuard Home或自訂DNS阻擋廣告，但更新系統後，原本被攔下的廣告內容又重新出現。推測原因可能與「連線輔助」切換網路的機制有關，當Wi-Fi無法順利載入特定內容時，系統可能改用行動數據協助連線，使原本只套用於Wi-Fi環境的阻擋設定遭到繞過。代表使用者除了可能在不知情的情況下消耗行動數據，原本依賴Wi-Fi或區域網路架構運作的廣告阻擋設定，也可能因此受到影響。進入iPhone「設定」，點選「Wi-Fi」，再往頁面下方找到「連線輔助（Connectivity Assist）」並關閉。接著回到目前連線的Wi-Fi網路，點擊網路名稱旁的「i」圖示，確認該網路內與「連線輔助」或「使用行動數據」相關的選項也已停用。不少網友關閉後實測表示，「感謝救星！關掉之後手機真的不發熱了」、「難怪我的 AdGuard 最近一直沒作用，原來是這個問題」、「這功能預設開啟真的很坑人」。不過，也有果粉實測差異並不明顯，並非所有iPhone都一定會出現相同改善。《NOWNEWS》記者實測後，對於耗電量並沒有特別感覺，可能是因為剛換手機的緣故；不過，由於本身電信方案並非使用吃到飽流量，因此不會自動使用行動數據連線，對於節省行動數據流量反而相當有幫助。