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▲大葉高島屋董事長葉季展（圖中）；大葉高島屋企劃本部副本部長林建成（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲饗賓頂級日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」為大葉高島屋餐飲店王，年營收近5億元。（圖／饗賓集團提供）

▲大葉高島屋2026年週年慶將在10月8日至27日盛大登場，為期20天。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北天母商圈即將迎來新一波消費人口！AI晶片龍頭NVIDIA（輝達）台灣總部正式確定落腳北投士林科技園區，預計北市科可帶來近6萬名常駐就業人口，天母商圈消費結構也可望出現大變化。大葉高島屋企劃本部副本部長林建成看好北市科帶來的商機，直言「在百貨業30年沒遇過這麼好康（商機）」，尤其大葉高島屋距離北市科約5分鐘車程，加上為天母營業面積最大商場，可望成為商務客用餐、購物與休閒的重要選擇。而天母百貨三強鼎立，還有SOGO、新光三越，大葉高島屋認為自身最強優勢就是餐飲陣容、商場面積大、停車位充足。大葉高島屋董事長葉季展表示，天母正迎來前所未有的轉變，隨著北投士林科技園區開發，未來將有更多國內外大型企業進駐，預估北市科發展成熟後，可帶來近6萬名常駐就業人口。這群人的餐食、家庭出遊及生活採購，都將為天母注入新的消費需求。本部長林建成分析，北市科和工廠為主的新竹科技園區不同，主要以科技企業總部進駐為主，看好消費力勝過竹科，預計可帶進大量高端客，也會帶動商務用餐、企業聚會等需求。林建成指出，北市科距離大葉高島屋約5分鐘車程，對商場而言等於多了一個大型潛在消費市場，因此笑稱「在百貨30年沒遇過這麼好康的」，相當看好北市科登場後所帶來的消費商機。除了距離優勢，大葉高島屋也看好自身餐飲條件。館內營業面積約1萬4000坪，是天母地區營業面積最大的商場，目前餐飲營收占整體約3成，館內除了新蓬萊、新葡苑等餐廳，也有旭集、全台百貨第二店的阪前鐵板燒，明年還有望引進教父牛排。林建成指出，商場面積大，因此不少餐飲品牌都有打造「商務客包廂」，可因應商務用餐、企業聚會需求，甚至能配合提供簡報設備，未來若北市科帶來更多企業客戶，也能成為大葉高島屋爭取商務客的切入點。目前大葉高島屋消費客群仍以家庭客為主，過去家庭客與其他客群比例約7比3；不過林建成預期，隨著北市科企業陸續進駐，商務客增加後，未來客群結構可能逐步轉變，家庭客與其他客群比例有機會接近各半。除了餐飲，停車也是大葉高島屋強調的優勢。商場目前約有2000個停車位，鄰近天母棒球場也有停車空間，對於開車前往的消費者相對便利。林建成也透露，未來不排除因應北市科人流增加，進一步增加接駁車據點。大葉高島屋2026年週年慶將在10月8日至27日盛大登場，為期20天。週年慶首五日，擁有大葉高島屋聯名卡及APP會員資格的消費者，消費滿6000元，即可享有總值1550元購物券，再加上回饋點數，整體回饋率最高可達32.5%。點數回饋部分，今年「滿千送百」活動再加碼，全館消費每滿3800元，即可獲贈價值400元點數（1600點）；家電區消費每滿6,000元即可獲得價值300元點數（1200點）。在營運表現方面，大葉高島屋年營收目標超過55億元，並朝60億元邁進；今年週年慶則設定8億元目標，較去年7.3億元增加約9.6%。林建成表示，目前成長動能以「餐飲為重要推力」，而等到北市科發展成熟後，預期商務客與新消費人口增加，將進一步推升商場業績。輝達總部進駐北市科，讓天母商圈迎來睽違已久的大型人口紅利。過去提到科技業消費商機，最容易聯想到新竹，而新竹巨城正是承接科技人口、成為當地重要消費據點的代表之一。如今北市科估計將帶來近6萬名常駐就業人口，也讓市場開始思考：天母，會不會出現另一個「科技人口帶動百貨」的故事？從條件來看，大葉高島屋確實握有幾張牌。距離北市科約5分鐘車程，加上約1萬4000坪營業面積、約2000個停車位，以及旭集、阪前鐵板燒等餐飲品牌，對於科技業上班族的午餐、下班聚餐及企業商務需求，都有一定承接空間。更重要的是，大葉高島屋已在天母經營30年，原本就擁有穩定的家庭客群。不過天母還有SOGO、新光三越，未來面對北市科新客群，各家都有機會重新調整品牌、餐飲及服務策略。過去以家庭客為主的天母百貨戰，可能逐漸加入商務客、科技業人口的新戰場。