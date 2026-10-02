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「2026臺北勞動影像嘉年華」將於10月31日至11月6日登場，今年度一共準備了16部作品，所有電影都能在活動期間免費觀賞，10月5日起將於ACCUPASS開放線上索票，邀請民眾透過作品，看見當代的勞動處境與生命故事。「2026臺北勞工影展」今（2）日舉辦開跑記者會，一次揭曉16部影展片單，包括8部勞動金像獎競賽入圍作品及8部觀摩片，共有《大海浮夢 I Dream of the Ocean》、《工》、《同一條船下 Under the Same Boat》、《花之島 Mrs. Islets》、《看現場 No Place Like Home》、《追風者 Against The Wind》、《旋轉犀牛的時間魔法－以日換秒的停格動畫 Spinning Rhino's Magic--Tradi…》、《最後一單 LOOP》等8部入圍作品。今年臺北勞工影展共推出16部作品，《東京計程車》、《失樂園》聚焦育幼院社工的勞動困境與離院青年的就業挑戰，呈現社會安全網不足下的照顧壓力與生存不平等；《媽的踹爆你》、《吳爾芙的夜與日》看見母職、情緒照顧；《不丹是幸福》、《造山者－世紀的賭注》則探討勞動尊嚴。侯季然的《書店裡的影像詩：生活不在他方》也將於影展放映，帶觀眾走進獨立書店工作者的日常，不必刻意煽情，平實記錄汗水與無奈，就能讓容易被忽略的勞動者被看見，也讓觀眾理解每份工作背後的付出與生命故事。本屆影展另一焦點，是香港導演邱禮濤的《我們不是什麼》，從情人節公車爆炸案展開故事，探討人性、社會壓迫與愛，把鏡頭對準小人物的生存困境。《我們不是什麼》透過人物的掙扎與選擇，映照不易被看見的生命處境，呼應影展關注勞動、生存與尊嚴的核心精神。「2026臺北勞工影展」將於10月31日至11月6日在松山文創園區誠品電影院登場，16部作品全部免費觀賞，10月5日起於ACCUPASS開放線上索票，透過16部影像，看見容易被忽略的勞動身影，也從不同勞動者的生命經驗中找到自己的影子，讓更多勞動故事被看見、被理解。