我是廣告 請繼續往下閱讀

睽違29年，我國空軍再度接收全新戰機，兩架F-16C/D Block70戰鬥機今（2）飛返台東志航基地。由於8天後將舉行國慶大會，國防部也安排F-16、幻象2000、IDF經國號主力戰機，外界關注新款戰機是否有望「彩蛋」登場。不過慶籌會秘書長吳堂安低調表示，可能要再跟國防部確認。但據了解，由於新型戰機抵台後，還要經過完整檢修、測試，加上目前完訓的飛行員也不夠，所以今年不會看到。吳堂安說，謝謝外界關心國慶活動，這次國防部也包括雷虎小組都會有衝場，另外也有準備像吊掛巨型國旗等等，那有關F-16V的部分，可能他還是要跟國防部再確認一下。慶籌會官員私下表示，新型F-16V基本上來不及參加10月10日的國慶大會，一方面是因為定翼機隊都要事先編隊、訓練，包括速度高度，若臨時更換風險太大，加上新機型抵台還是要經過完整檢修，才可能放到戰鬥序列。官員也說，按照習慣要有預備機，2022年勇鷹高教機第一次在國慶大會亮相，也是要至少有10架以上的飛機，且教官也要完訓，但目前F-16 block70還不夠，所以慶籌會也不會提出這種無理要求。