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▲湯姆克魯斯一改過往俐落帥氣的特務形象，在《挖掘者》中化身為身材臃腫、滿頭灰白亂髮且帶著濃重南方腔調的暴躁石油大亨。（圖／華納兄弟台灣臉書）

好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的新片《挖掘者》原定10月1日中國國慶在香港、澳門搶先特映，但在上映前兩天卻突然全面撤掉各大院線的場次，傳出原因是片中出現辱華的台詞和情節，有看過電影的影評人證實，爭議的辱華橋段雖然不到5分鐘，但譏諷中國的程度堪稱是有史以來最「乳滑」（辱華網路諧音哏）的好萊塢主流大片，「因為它正面指著鼻子罵，沒有隱喻也沒有委婉」。關於《挖掘者》的辱華片段，影評人「龍貓大王」在粉專分享，辱華不是本片的主旨，但因為這是一部在歌頌和吐槽大美國的「即刻電影」，而中國現在是美國頭上的煩惱絲，因此一定會嘲諷中國，而且毫不留情，「這個辱華時刻不到五分鐘，但可能是你有生以來看過最辱華的好萊塢主流電影（近2億美金成本的超主流電影），因為它正面指著鼻子罵，沒有隱喻也沒有委婉」。龍貓大王還強調《挖掘者》的辱華是「當面幹譙」，任何人看過這部電影都會知道它已經辱華，且辱華片段清晰、毫無疑義還重點處理，「只有當你睡著才看不到」，不過令他納悶的是既然爭議片段如此明顯，為何港澳上映前的片子審核沒有第一時間處理，而是在上映前2天宣布取消，「這整件事已經比電影本身更有趣味」。電影《挖掘者》中，湯姆克魯斯一改過往俐落帥氣的特務形象，化身為身材臃腫、滿頭灰白亂髮且帶著濃重南方腔調的暴躁石油大亨，當片中的鑽油工程意外破裂並引爆跨國生態浩劫時，他非但沒有設法挽救，反而卯足全力推卸責任、掌控輿論，甚至包裝出拯救世界的虛假英雄形象。而劇情中該主角的荒誕作為被普遍視為對川普、馬斯克等當代名人的尖銳諷刺，整部電影也透過荒謬的劇情，全面翻弄能源危機、TikTok 流行文化及環境污染等熱門議題。《挖掘者》台灣檔期未受影響，維持在1日推出口碑場、10月2日正式上映。