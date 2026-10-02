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▲嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」去年創立鍋物品牌「聰明鍋 Smart Hot Pot」。（圖／林聰明提供）

麻辣鍋中加入鮮乳 湯頭更圓潤

下載APP使用點數且四人同行消費 免費獲炸物一份

不僅獲得橄欖油界米其林推薦 4款獲最高榮譽「名人堂（Hall of Fame）」橄欖油來台

▲不僅獲得橄欖油界米其林推薦，4款獲最高榮譽「名人堂（Hall of Fame）」的橄欖油確定來台舖貨。（圖／昶虹貿易提供）

嘉義73年老店「林聰明沙鍋魚頭」又有新活動！林聰明沙鍋魚頭宣布，旗下鍋物品牌「聰明鍋 Smart Hot Pot」，此次攜手鮮乳品牌「鮮乳坊」，把台灣鮮乳直接加入鍋物內，推出「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款新品。林聰明沙鍋魚頭第三代、林佳慧也提到，配合2026國產鮮乳火鍋季，聰明鍋同步加入「食在力量」APP限定優惠活動，只要消費者下載食在力量APP，使用200點兌換聰明鍋指定優惠券，四人同行且每人消費一鍋，即可免費獲得炸物拼盤一份。林聰明沙鍋魚頭第三代、聰明鍋創辦人林佳慧表示，近年觀察到市場對麻辣風味的接受度及喜愛持續增加，因此這次在開發鮮乳鍋物時，除了大家較熟悉的牛奶起司口味，也希望做出一款更有聰明鍋特色的麻奶鍋。她說：「鮮乳放進麻辣湯頭裡，其實很吃鮮乳本身的風味，所以我們挑選乳香比較足的鮮乳。加進去之後，椒麻的香氣還在，但整個湯頭會變得更順、更圓潤，這也是我們自己很喜歡麻奶這一鍋的地方。」「聰明牛奶起司鍋」以濃醇鮮乳搭配起司，讓原有湯頭多了一層滑順奶香。而「聰明麻奶起司鍋」則鎖定麻辣愛好者，椒麻香氣先入口，再接上奶香濃醇，帶來更多層次的風味。林佳慧也補充提到，配合2026國產鮮乳火鍋季，聰明鍋同步加入「食在力量」APP限定優惠活動。10月1日至11月30日期間，消費者下載「食在力量」APP，使用200點兌換聰明鍋指定優惠券，現場四人同行，且每人消費一鍋，即可免費獲得炸物拼盤一份。本次優惠券共20張，每組限兌換炸物拼盤一份，不得與店內其他優惠、折扣或活動併用，並須於優惠券指定期間內使用，數量有限。另外，強調好食材的「昶虹貿易」也宣布，正式引進連續20年入選名人堂的傳奇—Franci 莊園（Frantoio Franci）四款風格截然不同的特級初榨橄欖油，包含昶虹貿易提到，被全球職人奉為權威指標的《Flos Olei 特級初榨橄欖油世界指南》，又被稱為「橄欖油聖經」，地位媲美「橄欖油界的米其林」。該指南於2009年由知名評審Marco Oreggia於羅馬創立，攜手50位專業品油師，強調不靠橄欖油瓶裝標籤，僅依循國際感官評鑑規範（IOC/COI）進行橄欖油的全程盲測，嚴格評估香氣、苦味、辛辣感與整體平衡。全球數萬家油廠中，每年僅有前 1%（約 500 家指標莊園）能入選指南。在此指南的金字塔頂端，更設有最高榮譽「名人堂（Hall of Fame）」，僅頒發給不論年份與氣候變遷，皆能穩定維持99至100分滿分的極致莊園。全球每年不到10間莊園能獲此殊榮，獲選率僅 0.02% 至 0.03%。