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下半年台股高檔震盪，投資人布局ETF熱度不墜，元大台灣50(0050)投資人數再增逾30萬，統計季增前五ETF有四檔是被動式，而季減前三均為主動式，顯示0050領銜的被動投資仍是市場首選。統計第三季投資人數季增榜單，0050以新增30.1萬人掛帥，今年以來已狂增約150.4萬人，投資人數達353.9萬人，熱度更勝「護國神山」台積電，且年齡層持續向下延伸，成為券商新手爸媽、大學生的首選標的。觀察季增排行榜前五，除6月掛牌的主動中信台灣收益(00406A)外，其餘分別是00685L、00919、00918，分別增加14.4萬至9.8萬人；季減前三均為主動式ETF，主動統一升級50(00403A)減少15.5萬、主動統一台股增長(00981A)減少3.2萬、主動野村臺灣高息(00999A)減少2.3萬。法人分析，震盪行情中被動指數的「無人為選股錯誤」優勢更加放大，而0050以市值型特色廣為市場熟悉，同時投資組合隨台股市值變化自然汰弱留強，能與時俱進參與反彈行情。以近三月績效來看，0050報酬率5.25%，而三大台股主動式ETF 00981A報酬率掛蛋、00403A報酬率-1.6%、00991A報酬率-7.6%。以美伊戰事3/31低點至10/1新高，由台積電、聯發科等大型權值股領漲，加權指數含息上漲勁揚54%，0050含息報酬率57%，00631L更勁揚105.7%，均優於台股主動式ETF平均53.5%的漲幅。隨著AI產業持續擴張，主要權值股中長期獲利展望正向，投資人透過0050、00631L等市值型ETF買進權值股，已形成「資金集中、標的集中」的第四法人之力，不僅強力為台股護航，更有望成為台股攻克5萬大關的基石。