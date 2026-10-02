我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆亞運射箭代表隊由總教練廖健男領軍，搭配郭振維、徐梓益與劉展明等教練團的悉心指導，男團湯智鈞、鄭祥輝與林子翔繳出優異表現。（圖／中華奧會提供）

2026年愛知名古屋亞運射箭賽事於岡崎中央綜合公園多功能廣場持續熱戰。由湯智鈞、鄭祥輝與林子翔組成的中華反曲弓男子代表隊，在今（2）日下午的銅牌戰中頂住壓力，以4：2的積分擊敗伊朗隊，成功為我國進帳一面寶貴的銅牌。中華男團在稍早的四強賽中遭遇射箭霸主南韓隊。南韓隊三局皆展現極高水準的穩定度，分別射出57分、55分與58分。中華隊雖然也盡力咬緊比數，交出54分、53分與55分的成績，但仍無法突破韓國隊的百步穿楊準頭，最終以0：6讓出決賽門票，轉戰銅牌戰。面對伊朗隊的銅牌戰，中華小將們迅速調整心態。首局雙方都在尋找手感，但伊朗隊出現致命的脫靶（M）失誤僅拿48分，中華隊以52分先馳得點取得2：0領先。次局伊朗隊強勢反彈，狂飆57分壓過中華隊的52分，將積分扳成2：2平手。進入關鍵的第3局，中華隊手感徹底加溫，單局射出兩支10分箭與一支X分箭，以56分的高水準表現力壓伊朗隊的52分，順利搶下關鍵積分，最終以4比2氣走伊朗，將亞運銅牌收入囊中。本屆亞運射箭代表隊由總教練廖健男領軍，搭配郭振維、徐梓益與劉展明等教練團的悉心指導。除了男團湯智鈞、鄭祥輝與林子翔的優異表現外，包含風佑築、李彩綺與許芯慈在內的女團陣容也展現了強大的團隊凝聚力，共同為中華隊的榮耀奮戰。