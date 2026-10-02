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演員程予希上週飛往義大利參與米蘭時裝周，一連欣賞 Max Mara、ANTEPRIMA、ETRO 三場品牌大秀，除了近距離感受各大品牌最新設計，她也火力全開挑戰多套截然不同的時尚造型。其中出席 ETRO 大秀時，她身穿挖空設計修身洋裝，大方露出整片美背，展現性感又率性的氣場，成為此行相當吸睛的一套造型，此外跑到義大利的程予希，買最多的戰利品不是精品而是她最愛的水彩用品，十分接地氣與親民。這趟米蘭行，程予希不只在秀場上展現不同風格，也把整座城市當成自己的伸展台，趁著工作空檔走訪米蘭街頭各處取景拍攝。造型更是變化十足，時而以美式捲髮展現慵懶女人味，時而換上奧黛麗赫本風格的俐落超短髮，呈現率性個性的一面。難得飛到義大利，工作之外程予希也把握空檔體驗當地生活。平時就熱愛畫畫的她，這趟最大的戰利品不是精品，反而是各式各樣的「水彩用品」，結束米蘭工作後，也迫不及待回家後一一試用。其中最讓程予希難忘的，反而是義大利人的熱情。某次用餐時，桌上的提拉米蘇吃不完，服務生竟直接跑到桌邊親自「餵食」，還自帶音效要她把甜點吃完，讓她又驚又好笑；另一次程予希才剛拿起手機準備拍照，一旁服務生又突然把臉湊進鏡頭一起入鏡，讓普通的用餐紀念照瞬間變成趣味合照。接連遇上如此熱情又自在的互動，也讓程予希忍不住笑說：「真的覺得他們好熱情！」成為這趟米蘭工作意外留下的有趣回憶。結束米蘭工作返台後，程予希也將馬不停蹄投入舞台劇《婚禮上的小抄》巡演準備，接下來也將有新作品和大家見。而近期另一個讓她相當開心的好消息，則是先前參與演出的影集《如果我不曾見過太陽》持續獲得肯定，不僅在金鐘獎、亞洲電視大獎（Asian Television Awards）傳出入圍佳績，更於首爾國際電視節（Seoul International Drama Awards）拿下最佳影集。程予希也表示，很開心曾經參與這部作品，看見作品一路獲得不同獎項肯定，對身為演員的她而言格外有意義，也期待接下來能繼續透過不同角色與作品，帶給觀眾更多新的面貌。