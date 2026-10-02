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當長者走不快、記不得，甚至需要尿布協助時，「全部幫他做好」真的是最好的照顧嗎？一張放上年輕照片的房門，能幫助失智長者認出自己的房間；掌握每天的排泄規律，能找出長者的「黃金如廁時間」；一名94歲失智長者更在照護團隊陪伴下，從長期臥床到重新拿起拐杖走路。這些發生在長照現場的真實案例，也呼應今年上路的長照十年3.0計劃「健康老化，積極長照復能」面向，照顧不只是代替長者完成生活大小事，更希望在安全的前提下，幫助長者維持、甚至找回原有能力，儘可能保有自主生活。深耕台灣33年的成人紙尿褲品牌「包大人」，連續四年舉辦「長照摘星之旅」，希望讓第一線優秀的照護方法與長照工作者被更多人看見。2026年除延續績優機構與個人表揚，今年更首度增設「星級頂尖樂智照護獎」，聚焦失智友善、自立支援與生活自主，鼓勵長照機構從「幫長者做好」，進一步思考「如何幫助長者自己做到」。面對台灣高齡化與失智照護需求，長照要「照顧生活」更要思考如何延緩失能、維持自主，甚至讓長者重新找回「我還做得到」的信心。台灣維達銷售商務副總監彭茂原表示：「好的照顧，不一定是替長者把每件事情都做好，而是理解每位長者的能力與需求，在適當的時候給予支持，讓他們仍有機會自己完成、自己選擇。」他進一步表示，包大人長期陪伴台灣長照現場，看見許多第一線工作者每天所做的，其實不只是餵飯、洗澡、更換尿布等生活照護，而是在每一次觀察、等待與陪伴中，「生活即復能」努力找回長者的生活自理能力，因此，包大人「長照摘星之旅」的理念是希望透過評選和表揚，將第一線有效且有溫度的照護方法找出來，透過分享並交流更好的照護經驗，也讓照護工作者的專業價值被更多人看見。本屆獲獎機構從日常細節實踐自立支援，讓長者在安全照護下儘可能保有「自己來」的能力。「星級頂尖住宿型機構」第一名南洋月眉護理之家，從每天的排泄紀錄找出每位住民的「黃金如廁時間」，在最適合的時間協助如廁，再依照長者的身體能力，從床邊便盆椅、輪椅到助行器，一步一步練習自己上廁所，讓尿布不再是唯一選擇，而是在需要時提供安全保障。「星級頂尖樂智照護獎」金獎彰化秀水樂容家園，則從長者的生命故事出發，把年輕時的照片、姓名與專屬圖騰放在房門上，幫助失智長者認出「這是我的房間」。機構也設置安全茶水吧、料理台等生活空間，鼓勵長者自己洗水果、泡茶、挑菜，讓他們即使記憶逐漸退化，仍然可以參與自己的生活。銀獎南投竹山樂安住宿長照機構，則陪伴一名94歲失智阿嬤，從營養不良、長期臥床，一步一步重新站起來。團隊結合營養、復能與日常照護，讓阿嬤最終增加5.7公斤，並恢復拄拐杖行走能力。刷牙、吃飯、走路、揀菜、曬衣服，看似平常的生活動作，都成為維持身體功能的練習。從自己上廁所、找到回房間的路，到重新站起來，這些看似微小的進步，都讓長者重新找回生活的自主與尊嚴。「長照摘星之旅」除了表揚優秀機構，也希望把掌聲送給每天陪伴長者的第一線照護人員。今年「長照男英雄獎」、「長照星銳獎」、「長照自立支援獎」及「長照最得人緣獎」四大個人獎項，首次採金、銀雙獎制，讓更多長期投入長照工作的照護人員有機會被看見與肯定。本屆並邀請台灣自立支援照顧專業發展協會廖志峰理事長、台灣護理之家協會謝長佑理事長，以及台灣居家護理暨服務聯盟總會代表楊舒琴副總擔任評審，從照護專業與第一線實務經驗，評選值得鼓舞的長照典範。而談起第一線照護工作，台灣維達銷售商務副總監彭茂原則表示，「長照產品解決的是日常照護需求，但包大人更在乎的是『人』。我們關心被照顧的長者，也關心第一線的照顧者。透過『長照摘星之旅』，希望能傳承與分享更多好的照護經驗，也讓更多人理解長照不只是把人照顧好，而是幫助長者保有能力、找回自主，繼續參與自己的生活。」