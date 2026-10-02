我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市警少年隊及少輔會輔導前往職場訪視關心少年工作及適應狀況。(圖／高市警少年隊提供)

小晴（化名）在偏鄉家庭長大，生活中曾面臨家庭暴力、毒品及不良人際關係等困境，在家庭及同儕影響下接觸毒品，人生一度陷入迷惘。面對過去的經歷，她曾對未來感到不安，也需要時間重新調整生活步調。高市警少年隊及少輔會了解她的處境後，持續綿密的輔導作為，從傾聽需求出發，陪伴她面對問題，並鼓勵她以一步一腳印的實際行動，逐漸累積改變的力量。在輔導1年的過程中透過專業合作，促成小晴接受戒癮治療門診，順利完成治療，後續檢驗結果均無陽性反應。對小晴而言，完成治療的這段時間，更是重新為自己生活負責的重要一步。接受專業治療的同時，高市警少年隊與少輔會除了積極關心她的生活狀況，引導她遠離不良的環境與人際，更協助她維持穩定作息，逐步建立健康的生活習慣與正向的社交網絡，讓改變落實到日常生活中。為了讓小晴重新找回生活重心，輔導員也鼓勵她投入職場。求職過程並不容易，她曾面臨不少挫折，也更換過多份工作，最後在便當店找到兼職機會。經過4個月的適應與努力，她逐漸熟悉工作流程及職責。雇主看見她認真的工作態度與持續進步的表現，後續將其轉為正職，目前已穩定任職2個月。工作不僅讓小晴重新建立時間觀念與工作責任，也讓她在一次次完成的工作中，重新感受到自己的能力與價值。這段改變並非一蹴可幾，而是在高市警少年隊及少輔會持續陪伴下，由她一次又一次做出選擇所累積而成，每一個願意重新開始的決定，都是走向更穩定人生的重要一步。高市警少年隊隊長(兼少輔會執行秘書) 陳仁正表示，少年偏差行為的背後，往往交織著生活適應、同儕影響及家庭互動等多重因素，輔導工作不能只停留在處理問題，更重要的是陪伴少年看見改變的可能。他指出，少輔會將持續結合警政社政、教育等公部門及民間資源，依少年不同需求提供適切協助，從生活、就學、就業到人際等面向給予支持，讓少年知道「犯過錯不代表人生就此定型」，只要願意踏出下一步，就有重新選擇、重新開始的機會。