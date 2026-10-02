我是廣告 請繼續往下閱讀

掌新北消防局17年 歷經縣市改制、兩任市長

侯友宜難掩不捨：這麼優秀的人應該再為民奉獻

新北市政府退休參事、前消防局長黃德清日前病逝，讓消防界與地方政壇都相當不捨。黃德清長年投入消防與災害防救工作，曾任苗栗縣消防局長，之後在新北市改制前後掌舵消防局長達17年，今年7月才退休。對此，新北市長侯友宜今（2）日受訪時感嘆，黃德清「一輩子最重要的工作都是守護人民的安全」，是非常優秀、全心全力投入的消防夥伴，得知噩耗後「實在很難接受」。黃德清畢業於中央警察大學消防學系52期，歷任台北市消防單位、內政部消防署、基隆港務消防隊及苗栗縣消防局長等職，並於2006年出任台北縣消防局長，2010年台北縣升格為新北市後持續擔任消防局長，歷經朱立倫、侯友宜兩任市長，在新北消防體系服務長達17年，也是任期相當長的消防局長之一。黃德清任內長期投入災害防救、消防救災及城市防災體系建置，之後轉任新北市政府參事，今年7月退休。除了公職經歷，黃德清也持續進修，2013年在新北消防局長任內取得國立聯合大學材料與化學工程博士學位，成為該校培育出的首位博士，後來也獲選為傑出校友。不幸的是，黃德清9月27日因身體不適送往雙和醫院治療，住院後病情持續惡化，最終於9月30日病逝。家屬目前低調處理後事，並預計於10月9日舉行告別式。侯友宜今出席鶯歌區南鶯市民活動中心啟用典禮後受訪表示，黃德清在新北市奉獻災害防救工作17年，「可以講一輩子最重要的工作都是守護人民的安全」。侯友宜形容，黃德清是一名非常優秀、全心全力投入消防工作的夥伴，長年努力讓這塊土地變得更好，在其任內也與市府團隊並肩作戰、使命必達，是相當倚重的消防幹部。侯友宜說，聽到黃德清離世的消息「實在很難接受」，這麼優秀的人，本來應該還有機會繼續為民眾做更多、更大的奉獻，因此除了難過之外，也相當不捨；他並期盼後續消防夥伴能延續黃德清的志業，繼續守護新北市與市民安全。侯友宜最後向黃德清家屬表達「十二萬分的致哀、致意」，希望家屬能夠保重，也表示新北消防團隊會持續記得黃德清多年來的付出與貢獻。