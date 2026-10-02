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▲江啟臣在美國留學的畢業照。（圖／江啟臣提供，2026.10.02）

▲影片透過AI讓江啟臣在美國留學的畢業照動起來。（圖／江啟臣提供，2026.10.02）

從「退一步」到看得更遠 江啟臣端出國際旗艦城藍圖

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今（2）日正式推出首支競選形象影片，以圍棋棋局比喻政治戰略布局，並首度在影片中直面8年前黨內初選失利的經歷，透過「退後一步，反而讓我看得更遠」的旁白，鋪陳從挫敗到重新定位台中的歷程。影片還藏有AI彩蛋，將江啟臣年輕時在美國留學的畢業照「動」起來，為首支形象影片增添科技感。江啟臣首支競選形象影片「未完的篇章・啟程的號角」全長2分鐘，拍攝團隊走遍台中多個區域，以山、海、屯、市的多元地景，勾勒台中的城市樣貌。競選團隊副主委、立委廖偉翔與黃健豪也聯袂出席，說明影片創意，其中一幕江啟臣品嘗炒麵的日常畫面，特別搭配「東泉」與「源美」辣椒醬，以道地「台中味」象徵「包容、不對立」，並透過山海屯市的豐饒景致，對照江啟臣一路累積的政治歷練，塑造「出得了國際、進得了農地；既能接地氣，也能為市民打拚」的形象。影片從2011年江啟臣辭去行政院新聞局長、返鄉參選開始，回顧他改變人生軌跡的起點。談到2018年黨內初選敗給盧秀燕，江啟臣將這段經歷視為人生的重要轉折，認為也正是從那時起，自己不再侷限於單一選區，而是開始以整座城市的宏觀視野，思考台中的未來。江啟臣將擔任立法院副院長的歷練，形容為「讓我從國家戰略的高度，重新審視台中的定位與世界藍圖」，也呼應他提出的「邁向國際旗艦城黃金十年」政見。他強調，台中正迎來與世界接軌的關鍵時刻，面對城市未來發展，需要更長遠的視野與格局，才能帶著台中走向世界。整支影片也透過「棋局」與「啟程」兩大意象，串起江啟臣過去、現在與未來的政治路徑，從2011年返鄉參選、2018年初選失利，到立法院副院長的歷練，再把視角拉回台中，強調「退後一步」並非停下腳步，而是為下一步看得更遠。競選團隊表示，首支形象影片希望呈現的不只是候選人的個人故事，也將台中山、海、屯、市不同區域的城市特色融入其中，透過生活場景、地方景致及AI影像等元素，傳遞江啟臣「準備好了、啟程」的競選主軸。