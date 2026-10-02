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臺北台新戰神積極備戰新賽季，繼九月初與日、韓多支職業球隊進行交流後，九月下旬再與臺南台鋼獵鷹、桃園璞園領航猿進行友誼賽。隨著總教練圖齊加入，亞運國手陳冠全、林庭謙與雷蒙恩歸隊，新賽季備戰進入最後階段。總教練圖齊表示，接下來將把握熱身賽前的時間持續磨合，建立更完整的攻守體系，「透過教練團每場比賽逐步調整作戰方針，並與球員溝通討論，相信我們能夠越來越好。」臺北戰神對上臺南台鋼獵鷹一戰，陣中主控丁聖儒與獵鷹高國豪正面對位，丁聖儒攻下12分、4助攻，串聯全隊攻勢，洋將葛瑞菲（Bryan Griffin）則繳出19分、8籃板，展現禁區攻守影響力。丁聖儒認為，團隊一個禮拜比一個禮拜進步，他也在場上透過溝通帶動隊友，幫助大家更快融入體系，「這個階段比較注重在攻守兩端的調整，教練團給我很大的發揮空間，也一直鼓勵我們，持續保持信心做出對的選擇。」於官辦熱身賽前最後一場友誼賽，戰神迎戰PLG上賽季總冠軍桃園璞園領航猿，洋將馬利（Marin Marić）傷癒歸隊，他也特別分享，很開心終於能夠回到比賽場上，「隨著團隊陣容到齊，全隊也帶著更強的凝聚力一起前進。」本場比賽林庭謙攻下13分、6助攻，丁聖儒繳出10分、11助攻，比賽中還曾和盧峻翔對位。黃聰翰則投進6顆三分球、貢獻18分。黃聰翰談到，雖然前幾節手感不佳，但最後一節隊友依舊給予信任，讓他把握空檔連續投進三分球，「總教練圖齊的體系很強調防守強度，這場大家都做得很好，接下來會再從影片中檢討、修正，希望熱身賽可以帶給大家完全體的戰神。」