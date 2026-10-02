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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2）日舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，提出教師減壓、親師解套、幼教環境再提升及特教支持四大支持方向。沈伯洋表示，將透過降低班級人數、釋出正式教師員額及減輕行政負擔，留住優秀師資，並完善親師溝通、校園安全與營養午餐配套，讓教師專注教學、孩童安心成長。據最新統計，今年開學日全北市代理教師缺額達44名，其中國中缺師率高居六都之冠。沈伯洋點出，生活成本高昂、親師溝通壓力大與繁重的行政負擔，讓台北市難以留住優秀師資，教育局雖以「超鐘點」及代課應急，卻可能加劇現場壓力，陷入惡性循環，且開學僅一周，營養午餐就發生集體食物中毒及廚餘KPI爭議，造成教師在教育現場的疲憊。沈伯洋進一步說，教育現場系統性困境必須從「教師減壓」、「親師解套」、「幼教環境再提升」、「特教支持」四大核心面向改善，同時顧及「學生安全」及「免費營養午餐搭彈性配套」，打造更有感、更有溫度的教育環境。為提升學習效能，沈伯洋指出，應降低班級人數、減輕教師負擔，規劃於117學年度達到國小每班24人、國中每班25人的精緻化教學目標；同時釋出正式教師員額，推動國中小減生不減師、最佳化師資配置，並評估增加教職員獎金，減輕在台北高昂的居住成本，也將在國小試辦雙導師制度與導師行政助理，讓教師能更專注於教學。在幼教環境方面，沈伯洋提出，於117學年度達成幼幼班每班10人、幼兒園每班24人的編制目標，並針對招收人數較少的公立幼兒園推動「專任主任制度」與教保人員無痛行政，讓第一線人員有更多時間照顧幼兒、投入教學。面對日益嚴峻的親師關係，沈伯洋則提出建立第三方分流機制以避免「小案大辦」，輕微案件推動「師生調和程序」進行調解與輔導，而政策最終目標是親師合作，共同為孩童創造最佳的學習場域；同時應擴大「教師協助方案（EAP）」，增加諮商據點並納入北市心理諮商所，以提供第一線教師足夠的心理後盾。針對營養午餐，沈伯洋重申，屢傳食安事件與廚餘爭議，凸顯出「為德不卒、缺乏配套」的政策缺憾，因此提出餐費標準應建立隨物價指數波動的彈性調整機制，並保留家長自費加價的彈性，避免為餐點品質設下天花板，也應結合食農教育與東京經驗，導入與在地小農合作，落實營養教育，深耕健康觀念。在校園安全方面，沈伯洋提出實施「反毒四招」，包含斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢、簡短處遇及轉介治療（SBIRT）醫療化轉介，並以司法為輔。關於特殊教育，沈伯洋分析，常因家長接受度不高、家庭執行力不足、照顧壓力過大或職場制度不友善，產生接軌斷點，因此應擴大家庭教育中心功能、升級職場友善政策2.0，並提供15-45歲免費心理諮商與育兒解憂計畫，重新審視特教助理員配置並增加人力，給予特殊需求家庭與教師全面支撐。除了改善第一線教育環境，沈伯洋也主張，市府應將大學納為市政夥伴，結合教育部USR計畫，將市政需求轉化為研究與實踐課題，集結大學學術力量，集思廣益為台北開創新面貌。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直言，10年前在台北市擔任代理教師時，待遇是全台最佳，也吸引許多年輕人來台北，但缺師跡象在2023年全台全年聘以後陸續出現跡象，代理教師逐漸往中南部移動，蔣萬安雖然2025年說「教師荒，我們要幫教師減壓」，但不僅看不見代理教師的待遇提升，更在今年開始免費營養午餐的倒退政策。黃湘仙說，代理教師是教師族群的新鮮人，也是填補教育現場人力的最佳戰力，要有老師就要從留住代理教師開始，讓代理教師有機會進修成為正式教師，但蔣萬安從未邀請代理教師工會討論相關政策，希望台北有新的機會，重回全台灣教師福利的領頭羊，擁有北市引以為傲的教師福利制度。黃湘仙也坦言，很多行政工作會落到代理教師身上，其中教師眼中最繁雜的工作就屬午餐秘書，從前北市教師不用陪同學生用餐，讓全台教師都羨慕，但如今免費營養午餐政策讓教師權益倒退，執行面更是非常不佳，工會先前就收到800名教師填表反映執行政策沒有溝通，甚至以喊價式態度要求教師陪同學生用餐。政陽文教基金會執行長吳忠泰指出，學生愈來愈少，但不一定會得到更多照顧，從沈伯洋的教育政見背後看到重新綁定夥伴關係的目標，建構以人為本的教育，包含學校支持教師，教師理解家長，家長信任教師，相信沈伯洋提出政見已充分做功課，同時展現個人特質。