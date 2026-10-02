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李健鴻：台灣社會保險費率低 雇主負擔為「中段班」

不認最低工資影響物價 但會影響高勞動成本產業

行政院昨（1）日對最低工資調整案准予備查，明年元旦調升月薪3萬900元、時薪調漲為205元。針對外界指最低工資連年調升增加雇主社會保險負擔及物價，勞動部次長李健鴻今（2）日強調，台灣勞工社會保險雇主比率偏低，在經濟合作暨發展組織（OECD）只能算中段班，且研究顯示，對物價大致沒有影響。勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，最低工資從2萬9500元調升3萬900元，預估會有182.7萬勞工受惠，其中也包含移工41.4萬人；預估社會保險、工資還有勞退，每年增加280.6億元，這部分都將會由勞資政負擔，勞方負責12.4億元、資方負責261.46億元，政府增加6.74億元。而時薪從196元調到205元，共有78.46萬名勞工受惠，預計每年增加75.3億元；勞方增加6.05億元，資方是65.48億元，政府3.84億元。李健鴻補充，很多人認為社會保險雇主負擔比較高，但最低工資調漲不能只看雇主負擔比率，因為負擔比率還要再乘以費率，若比較OECD其他先進國家，勞工社會保險費率比較低，雖然雇主負擔比率較高，但負擔金額較低。他表示，若按OECD，公布36個國家當中，若加上台灣，每年雇主負擔社會保險金額約落在18名、19名的中段班。李健鴻強調，最低工資調整對於失業率、物價都沒有大致影響。唯獨對勞動成本佔總成本比例偏高的特定產業影響較大，進而增加雇主負擔及連動物價成本。然而，當被問到清潔業、保全業及部分傳產一直都是高勞動力成本產業，不應該每一年都當作限制最低工資調整的原因。李健鴻提到，這兩年還有關稅，中國傾銷及伊朗戰爭等外在因素。他總結，台灣低薪勞工近十年不斷減少，2017年低薪勞工為145.6萬人，2024年下降至125.3萬人，6年內少了13.9%，比OECD國家還要好，認為是因最低工資連續調漲，以及台灣再工業化有關。然而，是不管是國內學研機構、國發會及主計總處過去都提出不同見解。主計總處曾表示，最低薪資不諱言對於生產者屬於成本的一環，如果調升勢必會推升物價，但相較於油價等更決定性因素，她也認為最低工資對於物價的影響可以說是微不足道。