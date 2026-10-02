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藝人黃子佼因購買、下載「創意私房」2341部兒少性影像遭判刑，案件今年5月定讞，他與37名被害人全數和解並賠償完畢，最終被判1年6月、緩刑4年，因此不用入獄服刑，不過緩刑附帶的180小時義務勞務仍得完成，台北地檢署安排他前往新店戒治所打掃環境，從8月初一路做到9月上旬，目前180小時已全部完成，3場法治教育也已上完，緩刑期間定期向觀護人報到即可。黃子佼今年6月首度以受保護管束人身分前往台北地檢署報到，7月至9月陸續完成3場法治教育課程，8月初起則被安排到新店戒治所服義務勞務，工作內容就是打掃環境，他一路做到9月上旬，累計180小時全部完成，現階段已沒有義務勞務要繼續執行，接下來只要在緩刑期間定期向觀護人報到。整起案件源於黃子佼自2014年2月起註冊「創意私房」論壇會員，陸續購買、下載兒童及少年裸露身體、性器官及性交等影像，總數多達2341部並儲存在硬碟中。一審原依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑8月、併科罰金10萬元，案件上訴後，他與37名被害人達成和解並完成賠償。二審改依違反《個人資料保護法》判黃子佼1年6月、緩刑4年，附帶180小時義務勞務及3場法治教育，最高法院今年5月駁回上訴，全案定讞。黃子佼當時也曾透過律師聲明，坦言「若沒有下載，就沒有人會供給」，表示對過去行為深刻悔悟。