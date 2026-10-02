玩家們荷包大失血的時刻到了！Steam秋季特賣開跑，從10月2日到10月9日凌晨，多人合作、動作冒險、Roguelite、休閒等類型遊戲下殺1折起，包括《Steep》、《Mirror's Edge Catalyst》、《魔物獵人 崛起》都有1折優惠，《煮過頭2》、《褻瀆神明2》等也有2.5折特價，《魔物獵人》、《女神異聞錄》等都在這次的特價清單中，有興趣的玩家快趁特價下手。
Steam秋季特賣！多款遊戲下殺1折起
《Warhammer 40,000: Mechanicus》95％折扣 原價488元，特價24元 新史低
《Steep》95％折扣 原價849元，特價42元 新史低
《Mirror's Edge Catalyst》95％折扣 原價539元，特價26元 新史低
《Ori and the Will of the Wisps》90％折扣 原價438元，特價43元 新史低
《速速上菜!》90％折扣 原價328元，特價32元 新史低
《塔羅斯的法則 2》90％折扣 原價488元，特價48元 新史低
《The Outlast Trials》90％折扣 原價599元，特價59元 新史低
《Death's Door》90％折扣 原價328元，特價32元 新史低
《Kingdom Two Crowns》90％折扣 原價328元，特價32元 新史低
《Jagged Alliance 3》90％折扣 原價670元，特價67元 新史低
《Solasta: Crown of the Magister》90％折扣 原價488元，特價48元 新史低
《魔物獵人 崛起》90％折扣 原價1190元，特價119元 新史低
《模擬建設》90％折扣 原價408元，特價40元 新史低
《The Ascent》90％折扣 原價888元，特價88元 新史低
《極地戰嚎6》90％折扣 原價1699元，特價169元 新史低
《底特律：變人》90％折扣 原價990元，特價99元
《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》75％折扣 原價1190元，特價297元
《Hades》75％折扣 原價408元，特價102元
《煮過頭 2》75%折扣 原價675元，特價168元
《魔物獵人 世界》74％折扣 原價860元，特價223元
《FINAL FANTASY VII REBIRTH》70％折扣 原價1290元，特價387元 新史低
《女神異聞錄３ Reload》70％折扣 原價1790元，特價537元 新史低
《電馭叛客 2077》70％折扣 原價1599元，特價479元
《雙人成行》70％折扣 原價1099元，特價329元
《復活邪神 2 七英雄的復仇》60％折扣 原價1490元 特價596元
特價價格以Steam平台為主。
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《Warhammer 40,000: Mechanicus》95％折扣 原價488元，特價24元 新史低
《Steep》95％折扣 原價849元，特價42元 新史低
《Mirror's Edge Catalyst》95％折扣 原價539元，特價26元 新史低
《Ori and the Will of the Wisps》90％折扣 原價438元，特價43元 新史低
《塔羅斯的法則 2》90％折扣 原價488元，特價48元 新史低
《The Outlast Trials》90％折扣 原價599元，特價59元 新史低
《Death's Door》90％折扣 原價328元，特價32元 新史低
《Kingdom Two Crowns》90％折扣 原價328元，特價32元 新史低
《Jagged Alliance 3》90％折扣 原價670元，特價67元 新史低
《Solasta: Crown of the Magister》90％折扣 原價488元，特價48元 新史低
《魔物獵人 崛起》90％折扣 原價1190元，特價119元 新史低
《The Ascent》90％折扣 原價888元，特價88元 新史低
《極地戰嚎6》90％折扣 原價1699元，特價169元 新史低
《底特律：變人》90％折扣 原價990元，特價99元
《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》75％折扣 原價1190元，特價297元
《Hades》75％折扣 原價408元，特價102元
《煮過頭 2》75%折扣 原價675元，特價168元
《FINAL FANTASY VII REBIRTH》70％折扣 原價1290元，特價387元 新史低
《女神異聞錄３ Reload》70％折扣 原價1790元，特價537元 新史低
《電馭叛客 2077》70％折扣 原價1599元，特價479元
《雙人成行》70％折扣 原價1099元，特價329元
《復活邪神 2 七英雄的復仇》60％折扣 原價1490元 特價596元
特價價格以Steam平台為主。