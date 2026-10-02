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2026愛知名古屋亞運輕艇激流項目今（2）日進行女子Kayak Cross賽事，中華隊張筑涵一路從資格賽、半準決賽、準決賽闖進最終決賽，最終在金牌戰中拿下第2名，成功替中華隊進帳一面銀牌。另一名中華隊好手吳亭儀也在小決賽搶下第1，最終以第5名作收。女子Kayak Cross賽事一日內連續進行多輪比拚，張筑涵上午先在資格計時賽繳出78秒38，排名第3，順利取得後續淘汰賽資格。半準決賽第3組，張筑涵與泰國選手Niamthong Jaruwan、日本選手伊藤久留美同場競逐。她在多人同場對抗中展現穩定操控與判斷能力，最終以分組第1晉級，泰國選手Niamthong Jaruwan排名第2，兩人攜手挺進準決賽。進入準決賽第2組後，張筑涵面對中國徐林曦、日本矢澤亞季及泰國Niamthong Jaruwan，競爭強度明顯提升。最終張筑涵僅次於中國徐林曦，以分組第2名搶下決賽門票。最終決賽，張筑涵持續力拚到底，最後以第2名抵達終點，成功摘下銀牌。中國陳琳拿下金牌，另一名中國選手徐林曦獲得銅牌，哈薩克選手Yekaterina Tarantseva排名第4。另一名中華隊選手吳亭儀同樣表現不俗。她在資格計時賽以80秒51排名第5，半準決賽第2組碰上哈薩克Yekaterina Tarantseva及印度Shikha Chouhan，最終以分組第2晉級準決賽。準決賽第1組，吳亭儀與中國陳琳、哈薩克Yekaterina Tarantseva及印尼Sintha Kadek同場競逐，最終排名第4，未能取得決賽席位，轉戰小決賽。小決賽中，吳亭儀迅速找回節奏，以第1名抵達終點，力壓日本矢澤亞季、印尼Sintha Kadek及泰國Niamthong Jaruwan，最終在女子Kayak Cross項目排名第5。