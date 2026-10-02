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林予晞今年好消息連發，從演員、攝影創作者一路拓展到幕後製作，事業版圖持續升級。她今年自立門戶後，首度擔任戲劇製作人，正式從鏡頭前走向幕後；參與的節目《星廚之戰》也在第61屆金鐘獎入圍名單中，順利角逐「綜藝節目獎」，讓她跨領域發展再添亮眼成績。過去林予晞多以演員身分被觀眾熟悉，近年她也透過攝影創作展現不同面向。今年她自立門戶後，解鎖全新身分，首度擔任戲劇製作人，參與作品從開發到製作都更加深入，也讓外界看見她不只在表演上持續累積能量，更開始把創作觸角延伸到幕後。從演員到製作人，林予晞面對的不只是工作位置轉換，也代表她必須用更全面的角度看待一部作品。對她來說這是全新的挑戰，也是事業階段的重要轉折。除了幕後新身分，林予晞參與的《星廚之戰》也獲得金鐘獎肯定，入圍本屆「綜藝節目獎」。過去她在戲劇作品中累積不少代表角色，這回跨足綜藝節目，同樣受到肯定，也讓她的演藝路線更加多元。林予晞接下來還將迎接全新主持任務，挑戰深夜外景採訪。她透露目前節目正在拍攝中，這次將走進過去較少接觸的工作現場，對她來說是充滿新鮮感的嘗試，也能讓觀眾看見她在戲劇角色之外，更真實、機動的一面。談到外景工作，林予晞表示，夜間拍攝需要跟著團隊不斷移動，也要隨時尋找適合的拍攝視角，長時間走動、不同地形和多變天候，都是現場需要面對的挑戰。她也坦言，這類工作最重要的就是保持穩定狀態，才能在每一個現場即時反應，完成訪問與拍攝任務。