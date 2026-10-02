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▲近十年全台年收入 40 萬元以下低薪房貸族占比走勢一路下滑，2026 年 Q1 已降至 10.8% 創近十年新低。（圖／台灣房屋提供）

▲全國及六都年薪 40 萬元以下低薪房貸族統計，雙北市占比逆勢不減反增，其中台北市平均扛貸高達 1,890 萬元。（圖／台灣房屋提供）

根據聯徵中心最新統計，全台年收入40萬元以下的低薪房貸族占比降至10.8%，創十年新低！然而雙北市等高房價區低薪族購屋人數卻逆勢暴增，台北市低薪族平均房貸更高達1,890萬元、每月本息需扛7.3萬元。即便房貸壓力山大，仍有近5成小資偏好購入5年內新屋。根據行政院主計總處統計，全台約有 126 萬名勞工年收入不到 39 萬元，換算平均月薪僅約 3 萬元。台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來全台年收入 40 萬元以下的低薪房貸族，占比呈現一路下滑走勢，2016 年占比尚接近 2 成，但來到 2026 年 Q1 已縮減至 10.8%，創下近十年來最低點。進一步觀察六都變化則呈現南北兩樣情。雙北市等高房價城市，低薪房貸族占比不減反增；反觀中南部均呈現年減，低薪族購屋比例越來越少，其中以台中市年減近 2 個百分點最為明顯。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價與生活成本同步走高，對月薪 3 萬元的小資族而言購屋壓力確實顯著。雙北市高房價區低薪房貸族有增無減，反映出南北財務觀念差異。北部人投資理財風氣較勝，除了本薪外多有一定比例的業外或投資收入，且財務觀念較開放，不排斥使用寬限期與高槓桿貸款，加上富爸媽資助，讓低薪族仍願在高房價區購屋，期待靠房產增值翻身。觀察全國及六都低薪族的房貸負擔，壓力普遍上升。2026 年 Q1 全國低薪族平均扛貸 1,011 萬元，六都中雙北市與台中市平均扛貸均破千萬元。其中，台北市低薪族房貸壓力更高達 1,890 萬元，晚一年購屋就多負擔逾 200 萬元；南二都負擔相對輕鬆，平均扛貸不到 900 萬元。值得注意的是，即便扛貸壓力沉重，仍有近 5 成購屋族偏好購買屋齡 5 年內的新屋。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，台北市低薪族平均房貸 1,890 萬元，以，已是平均月收入的 2.5 倍，多數需仰賴雙薪家庭或長輩資助才有力「扛得起」。在有限的購屋能力下，小資族若偏好屋況新穎的住宅，相對在地段、坪數或生活機能上就必須有所取捨。李家妮進一步表示，隨著青安 3.0 加碼提高婚育家庭貸款額度，有助於小資首購族提高可負擔的購屋總價帶，增加進場中高房價地區、多房家庭宅或優質學區宅的機會。建議低薪族可依自身財務條件，善用政策優惠並妥善規劃自備款，秉持「先求有、再求好」的策略，仍有機會逐步打開購屋大門。