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蘇文山4月席開8桌 疑涉免費宴請里民拉票

首波搜索查扣33萬元 蘇文山遭羈押禁見

檢調追查餐會金流 鎖定何逸松疑為出資者

第二波搜索何逸松住處、辦公室 今凌晨遭聲押

台北市士林區義信里長參選人、士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山，涉嫌今年4月席開8桌免費宴請具有投票權的里民，9月間遭檢警搜索並羈押禁見。士林地檢署持續追查餐會資金來源，發現士林神農宮董事長、舊佳里里長參選人何逸松疑為實際出資者，昨發動第二波搜索並將何逸松帶回。檢方複訊後認為，何逸松涉嫌與蘇文山共同觸犯投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，今（2）日凌晨向士林地院聲請羈押禁見。檢方調查，蘇文山今年4月間在士林夜市附近知名餐廳席開8桌，邀請多名義信里具有投票權的里民免費飲宴，餐費據報每桌約8000元。檢調掌握情資後持續蒐證，認為蘇文山在餐會中曾向在場民眾表明將參選義信里里長，希望獲得支持，因此懷疑這場餐會並非單純聚餐，而是涉嫌以免費飲宴方式行求選民投票支持。由於蘇文山當時尚未正式登記參選，檢調持續蒐集相關證據，待其9月初正式登記後，士林地檢署指揮調查局台北市調查處及台北市刑大組成專案小組展開偵辦。檢警調9月24日發動首波搜索，搜索蘇文山等人相關處所，查扣現金33萬元、手機及筆記本等證物，並將蘇文山、另名洪姓里長參選人及多名里民帶回訊問。檢方複訊後認為，蘇文山涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，因此向士林地院聲請羈押禁見，法院裁准。蘇文山遭羈押後，專案小組持續比對扣押物、供詞及相關金流，進一步追查這場餐會的實際資金來源，因此鎖定61歲的何逸松，懷疑他不只是出席或協助餐會，而是涉嫌實際出資贊助，並可能共同參與籌辦。何逸松在士林地方頗具知名度，目前擔任市定古蹟士林神農宮董事長，過去也曾擔任士林區舊佳里里長，今年再度登記參選舊佳里長。士林地檢署昨上午指揮專案小組持法院核發的搜索票，前往何逸松住居所、辦公室等地搜索，並查扣手機、筆記本等相關證物，隨後將他帶回說明。經複訊後，檢方認為何逸松涉嫌與蘇文山共同觸犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人以及湮滅證據之虞，因此於今凌晨向士林地方法院聲請羈押，並禁止接見通信。