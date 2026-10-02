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球隊 預計先發投手輪值名單 輪值戰力簡評 克里夫蘭守護者 梅西克（Parker Messick） 威廉斯（Gavin Williams） 拜比（Tanner Bibee） 葛里芬（Foster Griffin） 坎蒂略（Joey Cantillo） 輪值深度極佳且獲得充分休息。新秀梅西克與威廉斯本季大放異彩，具備強大三振壓制力，是球隊搶勝核心。 芝加哥白襪 柏克（Sean Burke） 費德（Erick Fedde） 馬丁（Davis Martin） 凱伊（Anthony Kay） 頭號王牌柏克需至第2戰才能滿血回歸。先發投手群吃局數能力較弱，極需高度仰賴牛棚戰力支援。

賽事階段 對戰組合 日期與時間（美東時間） 轉播頻道 ALDS （6）芝加哥白襪vs（2）克里夫蘭守護者 G1：10月3日13:00 G2：10月5日17:00 G3：10月7日16:00 G4：10月8日17:00（如有需要） G5：10月10日17:00（如有需要） TBS/truTV/HBO MAX

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Franco Aleman RP R/R Logan Allen RP R/L Shawn Armstrong RP R/R Tanner Bibee SP R/R Joey Cantillo SP L/L Slade Cecconi SP R/R Daniel Espino RP R/R Matt Festa RP R/R Hunter Gaddis RP R/R Yorman Gomez SP R/R Foster Griffin SP R/L Tim Herrin RP L/L Colin Holderman RP R/R Parker Messick SP L/L Austin Peterson RP R/R Erik Sabrowski RP R/L Cade Smith RP R/R Andrew Walters RP R/R Gavin Williams SP L/R Patrick Bailey C B/R Austin Hedges C R/R Cooper Ingle C L/R Travis Bazzana 2B L/R Angel Genao 2B B/R Rhys Hoskins 1B R/R CJ Kayfus 1B L/L Nathaniel Lowe 1B L/R Kyle Manzardo 1B L/R Jose Ramirez 3B B/R Brayan Rocchio SS B/R Jo Adell RF R/R Chase DeLauter RF L/L David Fry RF R/R Petey Halpin CF L/R Steven Kwan LF L/L Angel Martinez LF B/R Blake Perkins CF B/R Daniel Schneemann CF L/R Kahlil Watson RF L/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Huascar Brazoban RP R/R Sean Burke SP R/R Erick Fedde SP R/R Jordan Hicks RP R/R Bryan Hudson RP L/L Anthony Kay SP L/L Davis Martin SP L/R Sean Newcomb RP L/L David Sandlin SP R/R Noah Schultz SP L/L Hagen Smith SP L/L Grant Taylor RP R/R Jake Rogers C R/R Kyle Teel C L/R Luisangel Acuna SS R/R Chase Meidroth 2B R/R Colson Montgomery SS L/R Munetaka Murakami 1B L/R Miguel Vargas 3B R/R Sam Antonacci LF L/R Brenton Doyle CF R/R Braden Montgomery RF B/R Tristan Peters CF L/R Andrew Benintendi DH L/L Randal Grichuk DH R/R Tommy Pham DH R/R

2026年美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區的戰況在賽季尾聲出現戲劇性翻轉，克里夫蘭守護者在最後一個月強勢超車，以分區冠軍之姿搶下美聯第2種子，直接晉級分區系列賽（ALDS）。而他們在首輪的對手，正是剛在季後賽外卡戰橫掃休士頓太空人、氣勢如虹的同區死敵芝加哥白襪。這場「中區霸主」迎戰「最強黑馬」的5戰3勝制系列賽，將在台灣時間本週日（4日）凌晨1時正式點燃戰火。白襪今年上演了史詩級的大復活，成為MLB史上首支在連續3年吞下百敗後闖進季後賽的球隊。儘管守護者奪下分區冠軍，但白襪在例行賽對戰卻取得7勝6敗的微幅優勢。體育專家針對兩軍陣容進行了各位置的戰力評比：守護者靠著貝利（Patrick Bailey）與赫吉斯（Austin Hedges）的優異防守與配球穩住本壘板。游擊手洛奇歐（Brayan Rocchio）的守備穩定度與打擊貢獻也優於白襪吞下大聯盟單季最多三振紀錄（227次）的蒙哥馬利（Colson Montgomery）。此外，守護者華裔外野手關（Steven Kwan）下半季的爆發與新秀德勞特（Chase DeLauter）在右外野與指定打擊的火力輸出，也讓克里夫蘭在這些位置取得優勢。白襪在一壘與二壘擁有絕對火力優勢，日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）強大火力成為白襪進攻核心；二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）不僅守備範圍極廣，更在外卡戰轟出關鍵全壘打。三壘方面，守護者看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）雖實力頂尖，但白襪的巴爾加斯（Miguel Vargas）本季繳出33轟、22盜的驚人成績，手感明顯更為火熱。投手戰力無疑是這組對戰的最大分水嶺。守護者擁有極具深度的先發輪值，且因為跳過外卡戰而獲得充分休息；反觀白襪的先發投手續航力較差，導致牛棚負擔沉重。系列賽第1戰，守護者將派出本季大放異彩、防禦率僅2.56的超級新秀左投梅西克（Parker Messick）掛帥先發。梅西克生涯對戰白襪極具心得，5次先發取得3勝1敗、防禦率2.56的宰制級成績，且每場皆能投滿5局以上。面對守護者堅強的後援防線，白襪打線能否在比賽前段就增加梅西克的用球數、甚至將他打退場，將是搶下首戰勝利的關鍵。然而，白襪打線本季面對左投的團隊攻擊指數（OPS）僅.750，包含村上宗隆在內的多名主力對左投適應不良。此役白襪勢必得高度仰賴葛瑞查克（Randal Grichuk）與邁德羅斯這兩位「左投殺手」的發揮。面對可能以牛棚車輪戰或由馬丁（Davis Martin）先發的白襪，守護者若能順利在G1拔得頭籌，將取得極大的晉級優勢。