2026年美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區的戰況在賽季尾聲出現戲劇性翻轉，克里夫蘭守護者在最後一個月強勢超車，以分區冠軍之姿搶下美聯第2種子，直接晉級分區系列賽（ALDS）。而他們在首輪的對手，正是剛在季後賽外卡戰橫掃休士頓太空人、氣勢如虹的同區死敵芝加哥白襪。這場「中區霸主」迎戰「最強黑馬」的5戰3勝制系列賽，將在台灣時間本週日（4日）凌晨1時正式點燃戰火。
中區內戰知根知底 各位置戰力大比拚
白襪今年上演了史詩級的大復活，成為MLB史上首支在連續3年吞下百敗後闖進季後賽的球隊。儘管守護者奪下分區冠軍，但白襪在例行賽對戰卻取得7勝6敗的微幅優勢。體育專家針對兩軍陣容進行了各位置的戰力評比：
捕手、游擊手、中外野及DH 守護者佔優
守護者靠著貝利（Patrick Bailey）與赫吉斯（Austin Hedges）的優異防守與配球穩住本壘板。游擊手洛奇歐（Brayan Rocchio）的守備穩定度與打擊貢獻也優於白襪吞下大聯盟單季最多三振紀錄（227次）的蒙哥馬利（Colson Montgomery）。此外，守護者華裔外野手關（Steven Kwan）下半季的爆發與新秀德勞特（Chase DeLauter）在右外野與指定打擊的火力輸出，也讓克里夫蘭在這些位置取得優勢。
一壘、二壘、三壘及左外野 白襪佔優
白襪在一壘與二壘擁有絕對火力優勢，日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）強大火力成為白襪進攻核心；二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）不僅守備範圍極廣，更在外卡戰轟出關鍵全壘打。三壘方面，守護者看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）雖實力頂尖，但白襪的巴爾加斯（Miguel Vargas）本季繳出33轟、22盜的驚人成績，手感明顯更為火熱。
先發輪值成勝負關鍵：白襪如何突破守護者超強新秀？
投手戰力無疑是這組對戰的最大分水嶺。守護者擁有極具深度的先發輪值，且因為跳過外卡戰而獲得充分休息；反觀白襪的先發投手續航力較差，導致牛棚負擔沉重。
系列賽第1戰，守護者將派出本季大放異彩、防禦率僅2.56的超級新秀左投梅西克（Parker Messick）掛帥先發。梅西克生涯對戰白襪極具心得，5次先發取得3勝1敗、防禦率2.56的宰制級成績，且每場皆能投滿5局以上。面對守護者堅強的後援防線，白襪打線能否在比賽前段就增加梅西克的用球數、甚至將他打退場，將是搶下首戰勝利的關鍵。
然而，白襪打線本季面對左投的團隊攻擊指數（OPS）僅.750，包含村上宗隆在內的多名主力對左投適應不良。此役白襪勢必得高度仰賴葛瑞查克（Randal Grichuk）與邁德羅斯這兩位「左投殺手」的發揮。面對可能以牛棚車輪戰或由馬丁（Davis Martin）先發的白襪，守護者若能順利在G1拔得頭籌，將取得極大的晉級優勢。
白襪對決守護者美聯分區系列賽賽程
克里夫蘭守護者 (Cleveland Guardians)陣容名單
芝加哥白襪 (Chicago White Sox)
我是廣告 請繼續往下閱讀
白襪今年上演了史詩級的大復活，成為MLB史上首支在連續3年吞下百敗後闖進季後賽的球隊。儘管守護者奪下分區冠軍，但白襪在例行賽對戰卻取得7勝6敗的微幅優勢。體育專家針對兩軍陣容進行了各位置的戰力評比：
捕手、游擊手、中外野及DH 守護者佔優
守護者靠著貝利（Patrick Bailey）與赫吉斯（Austin Hedges）的優異防守與配球穩住本壘板。游擊手洛奇歐（Brayan Rocchio）的守備穩定度與打擊貢獻也優於白襪吞下大聯盟單季最多三振紀錄（227次）的蒙哥馬利（Colson Montgomery）。此外，守護者華裔外野手關（Steven Kwan）下半季的爆發與新秀德勞特（Chase DeLauter）在右外野與指定打擊的火力輸出，也讓克里夫蘭在這些位置取得優勢。
一壘、二壘、三壘及左外野 白襪佔優
白襪在一壘與二壘擁有絕對火力優勢，日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）強大火力成為白襪進攻核心；二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）不僅守備範圍極廣，更在外卡戰轟出關鍵全壘打。三壘方面，守護者看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）雖實力頂尖，但白襪的巴爾加斯（Miguel Vargas）本季繳出33轟、22盜的驚人成績，手感明顯更為火熱。
先發輪值成勝負關鍵：白襪如何突破守護者超強新秀？
投手戰力無疑是這組對戰的最大分水嶺。守護者擁有極具深度的先發輪值，且因為跳過外卡戰而獲得充分休息；反觀白襪的先發投手續航力較差，導致牛棚負擔沉重。
系列賽第1戰，守護者將派出本季大放異彩、防禦率僅2.56的超級新秀左投梅西克（Parker Messick）掛帥先發。梅西克生涯對戰白襪極具心得，5次先發取得3勝1敗、防禦率2.56的宰制級成績，且每場皆能投滿5局以上。面對守護者堅強的後援防線，白襪打線能否在比賽前段就增加梅西克的用球數、甚至將他打退場，將是搶下首戰勝利的關鍵。
然而，白襪打線本季面對左投的團隊攻擊指數（OPS）僅.750，包含村上宗隆在內的多名主力對左投適應不良。此役白襪勢必得高度仰賴葛瑞查克（Randal Grichuk）與邁德羅斯這兩位「左投殺手」的發揮。面對可能以牛棚車輪戰或由馬丁（Davis Martin）先發的白襪，守護者若能順利在G1拔得頭籌，將取得極大的晉級優勢。
|球隊
|預計先發投手輪值名單
|輪值戰力簡評
|克里夫蘭守護者
|
梅西克（Parker Messick）
威廉斯（Gavin Williams）
拜比（Tanner Bibee）
葛里芬（Foster Griffin）
坎蒂略（Joey Cantillo）
|輪值深度極佳且獲得充分休息。新秀梅西克與威廉斯本季大放異彩，具備強大三振壓制力，是球隊搶勝核心。
|芝加哥白襪
|
柏克（Sean Burke）
費德（Erick Fedde）
馬丁（Davis Martin）
凱伊（Anthony Kay）
|頭號王牌柏克需至第2戰才能滿血回歸。先發投手群吃局數能力較弱，極需高度仰賴牛棚戰力支援。
|賽事階段
|對戰組合
|日期與時間（美東時間）
|轉播頻道
|ALDS
|（6）芝加哥白襪vs（2）克里夫蘭守護者
|
G1：10月3日13:00
G2：10月5日17:00
G3：10月7日16:00
G4：10月8日17:00（如有需要）
G5：10月10日17:00（如有需要）
|TBS/truTV/HBO MAX
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Franco Aleman
|RP
|R/R
|Logan Allen
|RP
|R/L
|Shawn Armstrong
|RP
|R/R
|Tanner Bibee
|SP
|R/R
|Joey Cantillo
|SP
|L/L
|Slade Cecconi
|SP
|R/R
|Daniel Espino
|RP
|R/R
|Matt Festa
|RP
|R/R
|Hunter Gaddis
|RP
|R/R
|Yorman Gomez
|SP
|R/R
|Foster Griffin
|SP
|R/L
|Tim Herrin
|RP
|L/L
|Colin Holderman
|RP
|R/R
|Parker Messick
|SP
|L/L
|Austin Peterson
|RP
|R/R
|Erik Sabrowski
|RP
|R/L
|Cade Smith
|RP
|R/R
|Andrew Walters
|RP
|R/R
|Gavin Williams
|SP
|L/R
|Patrick Bailey
|C
|B/R
|Austin Hedges
|C
|R/R
|Cooper Ingle
|C
|L/R
|Travis Bazzana
|2B
|L/R
|Angel Genao
|2B
|B/R
|Rhys Hoskins
|1B
|R/R
|CJ Kayfus
|1B
|L/L
|Nathaniel Lowe
|1B
|L/R
|Kyle Manzardo
|1B
|L/R
|Jose Ramirez
|3B
|B/R
|Brayan Rocchio
|SS
|B/R
|Jo Adell
|RF
|R/R
|Chase DeLauter
|RF
|L/L
|David Fry
|RF
|R/R
|Petey Halpin
|CF
|L/R
|Steven Kwan
|LF
|L/L
|Angel Martinez
|LF
|B/R
|Blake Perkins
|CF
|B/R
|Daniel Schneemann
|CF
|L/R
|Kahlil Watson
|RF
|L/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Huascar Brazoban
|RP
|R/R
|Sean Burke
|SP
|R/R
|Erick Fedde
|SP
|R/R
|Jordan Hicks
|RP
|R/R
|Bryan Hudson
|RP
|L/L
|Anthony Kay
|SP
|L/L
|Davis Martin
|SP
|L/R
|Sean Newcomb
|RP
|L/L
|David Sandlin
|SP
|R/R
|Noah Schultz
|SP
|L/L
|Hagen Smith
|SP
|L/L
|Grant Taylor
|RP
|R/R
|Jake Rogers
|C
|R/R
|Kyle Teel
|C
|L/R
|Luisangel Acuna
|SS
|R/R
|Chase Meidroth
|2B
|R/R
|Colson Montgomery
|SS
|L/R
|Munetaka Murakami
|1B
|L/R
|Miguel Vargas
|3B
|R/R
|Sam Antonacci
|LF
|L/R
|Brenton Doyle
|CF
|R/R
|Braden Montgomery
|RF
|B/R
|Tristan Peters
|CF
|L/R
|Andrew Benintendi
|DH
|L/L
|Randal Grichuk
|DH
|R/R
|Tommy Pham
|DH
|R/R