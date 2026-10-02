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▲田馥甄宣布小巨蛋連唱6場，透露連媽媽都關心問說：「會不會太累了？」擔心她太辛苦。（圖／何樂音樂提供）

女團S.H.E自2018年完成17周年紀念演唱會後便各自發展，鮮少在舞台上合體，日前傳出明年3、4月將在台北大巨蛋開唱，不過Hebe田馥甄隨即闢謠。今（2）日田馥甄受訪時保持一貫態度說：「順其自然！」直言促成演唱會需要天時地利人和，表示有感受到大家的期待、期盼。另外，田馥甄宣布攻蛋喜訊，一連6場突破個人專場紀錄，她吐露原因，總是聽到歌迷買不到票，因此想替歌迷試試看。許多歌迷不斷敲碗S.H.E舉辦演唱會，三人過去受訪時也抱持開放態度，未把話說死。田馥甄今受訪時再度被問到此事，她表示：「順其自然 。」彼此私下也不會刻意聊，但都有感受到大家的期待、期盼。值得一提的是，先前Ella談及此事，同樣抱持期待說：「我心中也在等這件事情，希望有一天可以發生。但現階段大家都有自己的步調跟人生階段，希望大家抱著祝福的心情就好。」被問到Ella是否有機會促成合體一事？田馥甄則認為：「促成會是天時地利人和，不會是某個人，要因緣俱足，甘溫～」而10月即將是Selina的生日，田馥甄也透露對方在上半年就計畫好聚會，笑說：「她很注重生日的！」田馥甄今日也同步宣布12月將重返小巨蛋開唱，一連6場突破個人專場紀錄，透露自己也不知道為什麼會答應，就連媽媽都關心問說：「會不會太累了？」擔心她太辛苦，對此田馥甄幽默表示：「我沒聽媽媽的話，我比較聽歌迷的話，畢竟也是衣食父母嘛！」田馥甄直言，自己也不知道連唱六場會怎樣，再加上這次新歌難度非常高，不過每次都會聽到歌迷哀嚎買不到票，所以想替歌迷試試看，也當作是給自己的挑戰。如果6場全部都賣完是否會再加場？田馥甄笑回：「我盡量努力給予，但大家也要學會知足。」