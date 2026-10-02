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歌手錦雯將於10月3日晚間現身台中豐原，參與「秋豐金曲・經典之夜」音樂會，將在豐原區田心公園登台演唱，與林隆璇、吳汶芳、鄭怡及河堤樂團等歌手同台，以熟悉旋律陪伴大家度過秋夜。久違站上公開舞台的錦雯，也開心向中部粉絲喊話：「好久不見，我們現場見！」近年除了戲劇演出、直播及各項演藝工作，錦雯始終沒有放下最熱愛的歌唱舞台，對她而言，每一次拿起麥克風、站在舞台上唱歌，都是非常珍貴的時刻。她表示：「不管唱了多少年，只要台下還有人願意聽我唱歌，對我來說，就是一件很幸福的事。」這次即將到豐原演出，錦雯也特別邀請台中及中部的朋友到現場，「豐原的朋友，我來了！10月3日不要只在手機裡看我，來現場聽我唱歌吧！」她笑說，平常大家可能透過戲劇、直播或社群看到自己，但現場演唱的感受又完全不同。錦雯感性分享：「有些歌，戴著耳機聽是一種感覺；但有些歌，一定要在人群裡一起聽，才會想起那些曾經陪伴我們的人、走過的青春，還有藏在心裡很久的故事。」對於即將到來的演出，錦雯也向一路支持她的粉絲喊話：「如果你曾經聽過我的歌、看過我的戲，或是在直播裡陪過我，這一次，換我在舞台上唱給你聽。」她更笑喊，希望10月3日晚間能和大家一起把田心公園變成萬人大合唱，「人生能有幾次，在同一個秋天、同一個夜晚，因為一首歌再次相遇？豐原，我們不見不散！」「秋豐金曲・經典之夜」將於2026年10月3日（星期六）晚間6點至9點，在台中市豐原區田心公園登場，錦雯、林隆璇、吳汶芳、鄭怡、河堤樂團等歌手將接力演出，活動免費入場，邀請大家一起到現場聽歌、唱歌，共度秋夜。日期：2026年10月3日（星期六）時間：18:00～21:00地點：豐原區田心公園（台中市豐原區市政路1號）演出：錦雯、林隆璇、吳汶芳、鄭怡、河堤樂團等